Требования идут дальше

Власти разрешили протестный митинг, но задержали его потенциальных участников. Столичная мэрия согласовала акцию оппозиционеров, которые выступают против недопуска нескольких независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Заявку подавала Либертарианская партия. Митинг разрешили провести 3 августа на проспекте Академика Сахарова. Впрочем, инициаторы остались недовольны, ведь они просили другую площадку — Лубянскую площадь. Кроме того, многие лидеры протеста получили от семи до 15 суток ареста, а значит, пропустят согласованную акцию. Каковы в таком случае перспективы митинга 3 августа и столичных протестов в целом? Разбирался Григорий Колганов.

Первым о согласовании нового митинга сообщил глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов. На новость отреагировал лидер Либертарианской партии Михаил Светов: «Мы хотим избежать повторения бойни 27-го числа, но вернуться на Сахарова после того, что произошло в субботу, невозможно»,— написал он в своем Twitter. Председателя СПЧ такая позиция удивила: «Либертарианская партия именно там проводила свой прошлый митинг. Многие жаловались, что было неудобно, тесно, душно, жарко. Но нужно учесть, что на проспекте академика Сахарова, в отличие от Лубянской площади, не надо перекрывать потоки транспорта. Давайте будем требовать то, что мы можем по закону».

Помимо площадки, есть еще одно обстоятельство, ставящее митинг под вопрос, — многих незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, включая Илью Яшина, Константина Янкаускаса и Ивана Жданова, отправили под административный арест за несанкционированную акцию 27 июля. Отбывает наказание и оппозиционер Алексей Навальный. Все они, весьма вероятно, пропустят мероприятие на Сахарова. Так что непонято, придут ли в их отсутствие остальные.

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Юлия Галямина, которую могут отправить под арест в ближайшие дни, уверена, что протестующим такое обстоятельство не помешает собраться: «Акция в любом случае состоится даже без участия кандидатов. Они не являются организаторами, их арест только усилит желание общества выйти на протестную акцию. Люди готовы на санкционированный и несанкционированный митинг, они хотят защищать свое право выбора».

С такой позицией согласен и глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. При этом он полагает, что компромисс власти в виде согласованного митинга не остудит протестной активности, так как оппозиции нужно другое: «Протестные мероприятия — это повод выразить свою позицию. В этом смысле наличие или отсутствие тех или иных людей непринципиально. Какие бы ни были уступки, протесты не закончатся, потому что "архитекторы" акций ведут другую игру. Программа максимум — это создать общероссийский митинг относительно нелегитимности системы в целом».

Однако в оппозиции продолжают настаивать: причина протеста — отказ Мосгоризбиркома регистрировать независимых кандидатов. Допустите их на выборы, и все успокоятся, говорит самовыдвиженец Геннадий Гудков, которому пока не удалось доказать подлинность подписей в свою поддержку: «Если Центризбирком зарегистрирует лидеров этого протеста, митинги, конечно, прекратятся, цель будет достигнута.

Все это уже приобретает форму голосований за этих кандидатов на московских выборах».

Апелляции незарегистрированных кандидатов Центризбирком начнет рассматривать на этой неделе. Но глава ЦИК Элла Памфилова предупреждает, что автоматически и оптом допускать к выборам не будет, и протестными акциями ее не запугать: «Я категорически не приемлю, когда митинг используется как шантаж. Ведь люди требуют зарегистрировать кандидатов полностью без проверок. Мы готовы рассмотреть документы каждого из них в индивидуальном порядке и принять решение — регистрировать их или нет».

Ситуация выглядит так, будто моральный перевес на стороне власти — оппозиция отказывается от согласованного митинга и общается с избиркомом на языке ультиматума. Но политолог Аббас Галлямов уверен в обратном — выигрывают протестующие: «Консервативный сценарий кампаний сломан полностью. Речи провластных кандидатов про скамейки во дворах, про скверики, про детские площадки потеряли всякую релевантность в нынешней ситуации.

Повестку полностью задает оппозиция, поэтому она отказывается играть по кремлевским правилам, она пока выигрывает».

Тем временем против участника протестов 27 июля возбуждено первое уголовное дело. Евгению Коваленко, бросившему мусорный бак в ОМОНовца, грозит до пяти лет тюрьмы. И, как говорят источники СМИ в силовых структурах, таких дел может быть еще не менее десятка.

Доставленные в суд за участие в акции 27 июля — о том, что происходило на несанкционированной акции «За честные выборы» Читать далее

Всего по итогам несанкционированной акции 27 июля, по официальным данным, было задержано 1074 человека. В Мосгорсуде сообщили, что в городские суды поступило более 200 административных протоколов.