«Сказали, что задерживают за курение»

В Нагатинском райсуде проходят заседания по делам задержанных 27 июля в Москве на несанкционированной акции «За честные выборы». Им вменяется нарушение по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения) и ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в несанкционированной акции, повлекшей создание помех движению пешеходов или транспорта). Некоторые обвиняемые ходатайствуют о переносе заседания для выяснения обстоятельств дела и предоставления адвоката. Их отпускают под обязательство о явке. Другим суд назначает штраф в размере от 10 до 15 тыс. руб. Задержанные через решетки автозаков рассказали корреспонденту “Ъ” Дмитрию Кальченко об обстоятельствах задержания и ночи, проведенной в ОВД.

Вова, студент:

— Я стоял через дорогу от оцепления у Цветного бульвара с девушкой. Мы такси вызывали, нам приложение показывает: ожидание 1 минута. И мы стоим спокойненько ждем.

Подбегают четыре омоновца: «Нас ждешь?» Нет, отвечаю, такси. Ну и они меня забирают. Мы к автозаку подходим, я спрашиваю: «Вы мужики что, угораете?» А они мне: «Там подождешь».

Ну вот два дня уже жду. Я не участвовал в митинге. Я аполитичный человек. Мне по барабану политика. Мне девушка говорит, давай вниз пройдемся, посмотрим. Ну и вот я здесь. А в ОВД на вечер кашу дали, отношение и условия были нормальные. Плюс там всю ночь сериал был: алкашей привозили, они там буянили, мы с ними общались. В двух словах, весело было.

Полина Наумова, студентка Российского химико-технологического университета имени Менделеева:

— Меня задержали на пересечении Садового кольца и Цветного бульвара. Там никто уже не митинговал. Ходили журналисты. Я была со своим молодым человеком, и в какой-то момент мы поняли, что становится тесно. Мы оказались в оцеплении. Нас довольно жестко задержали: тащили за руки и за ноги. Кого-то побили. Кому-то вызывали скорую.

Меня просто молча взяли и потащили. Тогда я закричала что-то в духе: «вы совсем с ума сошли?» Мне сказали, что если я продолжу, они меня еще и за оскорбление осудят.

В ОВД Царицино нам сразу дали две бутылки воды. Шесть часов мы там провели.

Никто из полиции не знал, что писать, они все время друг с другом советовались. Нам отказались выдавать копии протокола, запретили их фотографировать. Их у нас до сих пор нет. Потом нас развезли в разные ОВД. Я ехала с одной девушкой в автозаке, и я была уверена, что нас вместе «поселят», ну потому что, вы знаете, мальчики и девочки отдельно. Я была уверена в этом. Но потом сказали выйти только мне. Было сильное давление. Когда я говорила, что мне холодно, отвечали, что это мои проблемы и хлопали дверью. Не предоставляли пледов. Нам дали простыни и положили просто на нары. Больше суток мы там провели. В какой-то момент привезли трех таджиков, которые там оказались по каким-то своим причинам. Их поселили в мою камеру, а меня положили на пол рядом с этой камерой. Мне постелили какое-то одеяло, я там пыталась заснуть.

Петр Москалев, индивидуальный предприниматель:

— Мы были на Трубной площади. ОМОН объявил, что нужно покинуть площадь, но горел красный свет, и мы ждали, пока загорится зеленый. Нас начали выдергивать по одному. Меня вежливо попросили пройти в автозак. Я попытался максимально показать, что я не сопротивляюсь, и меня спокойно сопроводили.

Автозак поехал в ОВД Замоскворечье-Сабурово. Там нас уверяли, что нас быстро отпустят, потому что никому не нужно с нами тут долго сидеть. Вменяли ст. 20.2 ч. 5. Через несколько часов оформления документов якобы в ОВД поступил звонок, и документы начали переоформляться по 20.2 6.1. Если по первой статье нас могли задержать только на 3 часа, по второй — уже на 24 часа. У большинства из нас до сих пор нет копий протоколов. В отделении было всего шесть спальных мест для ночевки, поэтому нас начали развозить по другим местам.

Говорят, условия очень разные: те, кто остался в Сабурово, очень рекомендуют к посещению, там добрые ребята: вежливое обращение и сервис. Меня же доставили в ОВД Лефортово. Там было зябко, не было одеял и подушек.

Была одна или две, но нас там ночевало человек десять. Выдали один сухпаек на двоих. Передачки сначала были, но потом быстро закончились. Сегодня мы не завтракали и не обедали.

Анастасия Якубовская, студентка ВШЭ и РЭШ:

— Меня задержали на пятачке перед Цветным бульваром. Я сидела на лавочке со своим однокурсником и курила. Недалеко стояло около 50 человек и очень много бойцов ОМОНа. Все было спокойно, нас попросили уйти. Полицейский начал достаточно грубо говорить о моем курении, вроде «выкинь, я не хочу этой вонью дышать». Я ответила: «А куда я выкину, тут урны нет!» Меня взяли под локоточек — сказали, что за курение.

Я пару-тройку раз при всех уточнила у полицейских, что меня именно за курение задержали.

В ОВД мне тоже подтвердили, что из-за курения. А потом меня вызывают, и протокол у меня составлен по 20.2 6.1, потому что у всех одинаковый рапорт.

Пока я бегала и пыталась что-то поменять, меня не выпустили с теми десятью задержанными, и теперь я здесь. Вот с 10 утра в автозаке сидим.

В 18:30 из здания Нагатинского районного суда выгнали слушателей заседаний — остались несколько задержанных и их адвокаты. В 20:00 прошло 48 часов с задержаний на митинге 27 июля — с этого времени задержания считаются незаконными, студентку Анастасию Якубовскую отпустили из суда в 22:00, перенеся заседание на следующий день.

По данным «ОВД-Инфо», 265 задержанных провели в отделах полиции две ночи. Всего к вечеру 29 июля 40 задержанных получили от 3 до 30 суток ареста. 50 человек были оштрафованы на суммы от 10 до 150 тыс. руб. Три штрафа составили 150 тыс. руб. по ч.8 ст.20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия).