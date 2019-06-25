Америка ударила по аятолле

Вашингтон в понедельник ввел новые санкции против Тегерана, при этом одними только экономическими мерами не ограничился. США собирают коалицию, которая может противостоять иранской угрозе. Президент Дональд Трамп дал понять, что у США есть две «красные линии» — это ядерная программа Ирана и его поддержка террористов по всему миру. В том, что Тегерану доверять не стоит, американцы при поддержке израильтян пытаются убедить и Россию. Иранское присутствие в Сирии — основная тема двухдневных переговоров секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в Иерусалиме с коллегами из Израиля и США.

«Израиль не позволит, чтобы Иран, который призывает к нашему уничтожению, закрепился на нашей границе. И мы сделаем все, чтобы предотвратить появление у него ядерного оружия»,— заявил в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, приветствуя Николая Патрушева в Иерусалиме. Там по инициативе господина Нетаньяху проходят трехсторонние переговоры по безопасности между США, Россией и Израилем. Собственно, сама встреча «на троих» с участием Николая Патрушева, помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и главы Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата состоится во вторник. Накануне российская сторона провела отдельные переговоры с израильтянами и американцами.

Основная тема переговоров, по словам Николая Патрушева,— ситуация в Сирии. Но все, что интересует сейчас Израиль и США на этом направлении — влияние Ирана на Дамаск.

На всех российско-американских или российско-израильских переговорах Москву просят (или, в зависимости от ситуации, настойчиво советуют) избавиться от иранского присутствия в Сирии. Так, еще в начале июня в саудовской газете «Аш-Шарк аль-Аусат» появилась информация со ссылкой на источники, что на встрече в Иерусалиме США и Израиль предложат России сделку, включающую снятие санкций с Дамаска в обмен на сдерживание иранского влияния в Сирии. В Москве на всех уровнях — от МИДа до лично президента РФ Владимира Путина категорически отвергли такую возможность. «Что значит сделка? Это какое-то коммерческое предприятие. Нет, мы не торгуем ни нашими союзниками, ни нашими интересами, ни нашими принципами»,— сказал президент на прошлой неделе в ходе «Прямой линии».

Как пояснил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров, когда премьер Израиля предложил провести встречу в Иерусалиме, президент Путин согласился, подчеркнув, что Россия на этих переговорах будет концентрироваться на выполнении резолюции Совбеза ООН 2254, которая требует уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии. Сам Николай Патрушев еще на прошлой неделе, в ходе международной встречи по безопасности в Уфе обещал донести до своих партнеров по переговорам в Иерусалиме необходимость учитывать интересы Ирана в Сирии. В Уфе он также встретился с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани. Так что фактически переговоры в Иерусалиме не трехсторонние, а четырехсторонние — с незримым участием Ирана.

Летом прошлого года Россия смогла убедить Иран отвести лояльные ему силы в Сирии от границы с Израилем. В обмен США и Израиль дали добро на военную операцию, которая позволила вернуть под контроль Дамаска юг Сирии. При этом, как утверждает сирийская оппозиция, уход проиранских группировок был фиктивным, но официально все стороны закрывают на это глаза. В этот раз могут быть также найдены компромиссы по тактическим вопросам, которые устроят всех. При этом и год назад, и сейчас в Москве на разных уровнях подчеркивают, что не могут заставить Дамаск порвать с Тегераном, тем более не советуют вести разговор с Ираном с позиции силы. Однако у США своя позиция.

В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп в последнюю минуту отказался от нанесения удара по Ирану в ответ на сбитый над Оманским заливом Корпусом стражей исламской революции (КСИР) американский беспилотник, который мониторил ситуацию в районе, где 12 мая и 13 июня неизвестные атаковали нефтяные танкеры. Суда принадлежали Норвегии, Японии, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Вместо военных действий президент США предложил иранцам переговоры на своих условиях и, не дождавшись ответа, подписал в понедельник указ о новых санкциях против Тегерана. По словам Дональда Трампа, санкции лишат верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, его канцелярию и всех связанных с ним лиц «доступа к ключевым финансовым ресурсам». Кроме того, США ввели санкции против руководителей военно-морских, аэрокосмических и сухопутных сил КСИР, а также против командующих пятью округами ВМС. На этой неделе США также обещают ввести санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

Как сообщает ТАСС, в тексте документа о санкциях, распространенном пресс-службой Белого дома, говорится, что министр финансов получает право, консультируясь с госсекретарем, вводить санкции в отношении любых иностранных финансовых институтов, действующих в интересах лиц, против которых направлен новый указ. На практике это означает запрет на открытие или сохранение такими иностранными финансовыми институтами в банках США корреспондентских и иных счетов. Кроме того, указ вводит запрет на выдачу американских въездных виз тем лицам, на которых администрация США решит распространить его действие.

При этом в Вашингтоне подчеркивают, что часть санкций готовилась еще до инцидента с беспилотником. «Мы продолжим наращивать давление на Иран, пока режим не откажется от своей опасной активности и целей, включая попытки получить ядерное оружие, увеличить объемы обогащенного урана, разрабатывать баллистические ракеты, участвовать в террористической деятельности и поддерживать, разжигать конфликты за рубежом и совершать враждебные акты против США и их союзников»,— заявил Дональд Трамп.

Как ранее пояснил журналистам спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, в Вашингтоне считают, что санкции наносят удар по способности Ирана финансировать вооруженные силы и своих союзников в регионе. По его словам, если Тегеран не пойдет на переговоры, то и дальше будет наблюдать за крушением своей экономики.

Господин Хук подчеркнул, что санкции оказались гораздо эффективнее для «изоляции Ирана», чем Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), подписанный в 2015 году «большой шестеркой» (пять членов Совбеза ООН и Германия) с Ираном об ограничении его ядерной программы.

Напомним, что 8 мая 2018 года США вышли из СВПД. В Вашингтоне считают, что «новая сделка» должна включать в себя решение не только ядерной проблемы, но и проблем баллистических ракет, прав человека и деятельности Тегерана в регионе. «Только после заключения такой сделки США полностью отменят санкции и восстановят дипломатические отношения, которые были разорваны 40 лет назад»,— заявил Брайан Хук.

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Еще до объявления санкций в Тегеране подчеркивали, что вряд ли они смогут оказать хоть какое-то влияние на ситуацию в стране, так как, по словам представителя иранского МИДа Аббаса Мусави, за последние 40 лет, вероятно, США применили к Ирану все возможные санкции. В Москве считают введение новых санкций против Ирана незаконным. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Впрочем, США не ограничиваются санкциями.

Госсекретарь США Майк Помпео отправился с визитом в Саудовскую Аравию и ОАЭ — главные региональные противники Ирана,— чтобы обсудить создание «глобальной коалиции против крупнейшего в мире спонсора терроризма».

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента, коалиция будет заниматься обеспечением свободы судоходства в регионе Персидского залива. Речь идет о программе «превентивного сдерживания», которой США и их союзники будут оказывать материально-финансовую поддержку. Кто может войти в коалицию, не уточняется. Ранее в своем Twitter Дональд Трамп написал, что обеспечение безопасности судоходства в регионе — это дело тех стран, которые получают нефть по этому маршруту. Он упомянул Китай и Японию. Обсудить эту тему президент США сможет на саммите G20 в Осаке в конце этой недели. Тема Ирана там будет звучать в самых разных аспектах: от судоходства до ядерной программы. Тем более что к саммиту будет ясно — сдержал ли Тегеран свое обещание увеличить мощности производства низкообогащенного урана, выйдя за рамки СВПД. США называют эти угрозы шантажом, остальные страны с опаской смотрят на рост напряженности в регионе.

Марианна Беленькая