Яшин и Янкаускас арестованы за акцию 27 июля

Щербинский районный суд Москвы арестовал на 10 суток председателя совета депутатов московского муниципального округа «Красносельский» и незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Илью Яшина, передает «Медиазона». На семь суток Зюзинским райсудом Москвы арестован незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Константин Янкаускас, признанный виновными в организации митинга.

Суд признал господина Яшина виновным по ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»). По версии полиции, 23 июля господин Яшин обратился в Twitter c призывом выйти на акцию 27 июля. Илья Яшин свою вину не признал и на вопросы судьи отвечать отказался. Он сослался на 51-ю статью Конституции РФ, которая позволяет ему не свидетельствовать против себя.

Сегодня проходят суды в отношении других задержанных 27 июля. Так, Щербинский районный суд уже назначил 12 суток административного ареста Валерию Родину. Штрафы в 10 тыс. руб. получили Алексей Савельев (Останкинский суд), Илья и Матвей Соколовские (Нагатинский суд).

Напомним, в Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы. По официальным данным МВД, акция собрала более 3,5 тыс. человек. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришли по меньшей мере 6 тыс. человек. Из них свыше 1300 человек были задержаны, более 150 провели ночь в ОВД. Среди задержанных оказался господин Гудков.

О том, как проходила акция, читайте в публикации “Ъ” «Москвичи и гости полиции».