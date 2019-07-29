Генпрокуратура поручила прокурору Дагестана проверить дело журналиста «Черновика»

Генеральная прокуратура поручила прокурору Дагестана Денису Попову провести проверку сведений об уголовном преследовании журналиста местной газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма. Ранее Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) обратился по делу журналиста в Следственный комитет России, Генпрокуратуру и к главе Республики Дагестан.

«Прокурору Республики Дагестан поручено организовать тщательную проверку сообщаемых сведений, информировать вас и заявителя о результатах»,— говорится в ответе Генпрокуратуры на открытое письмо СПЧ.

Также в Генпрокуратуре сообщили, что за ходом расследования уголовного дела установлен контроль.

Напомним, журналист Абдулмумин Гаджиев был задержан 14 июня в Махачкале и отправлен в СИЗО до 14 августа. Ему инкриминируется ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), по которым журналисту может грозить пожизненный срок. По версии следствия, журналист переводил деньги на счета Абу Умара Саситлинского, известного в Дагестане исламского проповедника. Сегодня суд признал уголовное дело в отношении журналиста законным.

Редакция «Черновика» заявила, что считает обвинения абсурдными, и будет добиваться освобождения своего журналиста. Сам господин Гаджиев связывает свое задержание со своей профессиональной деятельность. В защиту журналиста в Махачкале проходили акции поддержки, а три местные газеты вышли с одинаковой первой полосой («Я/МЫ АБДУЛМУМИН ГАДЖИЕВ»).

Подробнее о резонансном деле дагестанского журналиста читайте в материале “Ъ” «В “Черновик” вписали арест журналиста».