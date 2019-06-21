Три газеты в Дагестане вышли с обложками в поддержку арестованного журналиста

Дагестанские еженедельники «Черновик», «Новое дело» и «Свободная республика» вышли сегодня с идентичными обложками со слоганом «Я/МЫ АБДУЛМУМИН ГАДЖИЕВ». Этой согласованной акцией негосударственные издания выразили поддержку редактору отдела «Религия» «Черновика», арестованному по подозрению в финансировании терроризма.

Все три издания посвятили теме ареста своего коллеги информационные и авторские материалы. В заявлении редакции «Нового дела» журналисты издания пишут, что считают уголовное дело в отношении Абдулмумина Гаджиева абсурдным и сфабрикованным. Редакция призвала «читателей и коллег из СМИ, всех честных людей в правоохранительных органах присоединиться к поддержке и защите Абдулмумина Гаджиева». Мы требуем прекратить уголовное преследование журналиста, говорится в тексте на первой странице.

«Все, чего мы хотим,— это чтобы Абдулмумина не били, не пытали и не издевались над ним»,— говорится в материале автора «Свободной республики».

«Черновик» посвятил своему сотруднику 15 полос из 24: в подборку вошли хроника задержания и судебных разбирательств, авторские колонки сотрудников газеты и сторонних авторов, отклики читателей, а также выдержки из публикаций Абдулмумина Гаджиева и полный текст его статьи «Сергокалинская трагедия», опубликованной в июле 2016 года. В ней рассказывалось об убийстве боевиками Магомеда и Абдурашида Нурбагандовых. «Это была первая статья, которая осудила действия боевиков, причем именно с точки зрения ислама,— говорится в редакционной преамбуле к републикации.— И она была написана Абдулмумином Гаджиевым. В те годы ему пришлось использовать псевдоним Ислам Абдуллаев, так как он сам уже находился в списке приговоренных ИГИЛ к смертной казни».

В открытом письме председателю СКР Александру Бастрыкину сотрудники «Черновика», перечислив многочисленные нарушения, допущенные следователем по особо важным делам третьего отдела республиканского управления СКР Надыром Телевовым, просят дать правовую оценку его действиям и взять дело под личный контроль.

Напомним, 10 июня с одинаковыми первыми полосами «Я/МЫ ИВАН ГОЛУНОВ» вышли газеты «Коммерсантъ», «Ведомости» и РБК. В совместном заявлении издания выступили в поддержку журналиста «Медузы», обвиненного в покушении на сбыт наркотиков. На следующий день с Ивана Голунова были сняты все обвинения, глава МВД Владимир Колокольцев лично заявил, что журналист непричастен к торговле наркотиками.

Подробнее о деле Абдулмумина Гаджиева — в публикации “Ъ” «В "Черновик" вписали арест журналиста».

Юлия Рыбина, Махачкала