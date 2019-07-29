Суд признал законным уголовное дело в отношении журналиста «Черновика»

Советский районный суд Махачкалы оставил без изменения постановление о возбуждении уголовного дела в отношении журналиста дагестанского еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева. Жалоба защиты была рассмотрена сегодня судьей Мурадом Гюльмагомедовым. Господин Гаджиев вновь заявил суду об абсурдности предъявленного ему обвинения.

Как сообщал “Ъ”, журналисту «Черновика» Абдулмумину Гаджиеву предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса — участие в террористической организации и финансирование терроризма. По версии следствия, журналист с 2011 года участвует в деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) путем оказания содействия в сборе денежных средств для нее.

По версии следствия, Абдулмумин Гаджиев размещал в «Черновике» ложную информацию. В результате введенное им в заблуждение неустановленное количество граждан перечислило денежные средства в фонд «Ансар», и 6 млн руб. были использованы его руководителем Исраилом Ахмеднабиевым «для материально-технического обеспечения организованных групп и незаконных вооруженных формирований», созданных на территории Сирии и России для совершения преступлений террористического характера.

На заседании суда Абдулмумин Гаджиев назвал текст обвинения «абсолютным бредом». Он напомнил суду о том, что, когда он в 2011 году брал интервью у господина Ахмеднабиева, не существовало ни ИГ, ни благотворительного фонда. «Однако, по версии следователя, я, заведомо обо всем зная, умудрился финансировать несуществующие террористические организации через несуществующие благотворительные фонды,— сказал он.— Такой подход к составлению обвинения — это одно из двух: либо откровенное издевательство над судопроизводством, троллинг, либо, может, следователь не очень заинтересован в том, чтобы вести это дело, и хочет, чтобы оно развалилось».

Судья Советского районного суда не удовлетворил жалобу защиты и оставил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении журналиста без изменения.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Черновик» приложили к обвинению».

Юлия Рыбина, Махачкала