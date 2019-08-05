Эффект «Зе»

Результаты парламентских выборов на Украине летом 2019 года стали шоком и неожиданностью почти для всех: и для политологов, и для участников выборов, и, похоже, для самих избирателей. Получив вполне предсказуемый процент голосов по партийным спискам, партия «Слуга народа» затем вдруг получила 130 депутатских мандатов и на выборах в мажоритарных избирательных округах, что обеспечило ей возможность сформировать правящую коалицию вообще без участия других политсил — беспрецедентный случай в новейшей истории Украины.



Юрий Ткачев, Одесса

О том, что такого триумфа не ждали и в самом штабе Зеленского, свидетельствует хотя бы изменение риторики представителей партии по мере подсчета голосов. Днем и вечером 21 июля представители партии «Слуга народа» обсуждали возможные предложения тем или иным политическим силам (в первую очередь — партии «Голос» Святослава Вакарчука) насчет участия в новой коалиции. Но к полуночи, когда контуры решительной победы «Слуги» начали уже вырисовываться, в окружении Зеленского заговорили по-другому. «Говорить о коалиции пока не приходится, поскольку мы видим достаточно неплохие наши результаты»,— заявил в ночь с воскресенья на понедельник председатель «Слуги народа» Дмитрий Разумков.

Что касается электоральной географии, то здесь обошлось без особых сюрпризов: партия Зеленского победила в основном на юге, востоке и в центре страны. Наихудшие результаты она показала в западных областях, кроме того, на Донбассе ее кое-где потеснили представители «Оппозиционного блока» и «Оппозиционной платформы — За жизнь». Кроме того, сохранилась прежняя тенденция, в рамках которой Зеленский и его команда популярны в первую очередь в крупных городах: из 35 избирательных округов в городах-миллионниках «Слуга народа» уступила лишь 1 депутатский мандат — в Харькове. Как же это произошло и что это все может означать для Украины?

Смерть «мажоритарки»

Разгром, который нанесли конкурентам представители «Слуги народа», удивителен еще и потому, что «мажоритарная» составляющая команды Зеленского не выглядела сильной и перспективной. Более того, она выглядела откровенно странной. К примеру, в Малиновском районе Одессы (округ № 134) баллотировался… журналист из города Измаила: человек, быть может, и неплохой, но жителям абсолютно неизвестный, ни до, ни во время кампании в округе не замеченный. Тем не менее это не помешало ему обойти неоднократно избиравшегося в этом округе (сначала от Партии регионов, потом от БПП) конкурента-одессита. Сходная ситуация — в округе № 141 в Белгороде-Днестровском, где сын покойного директора больницы из соседнего города Татарбунары, совладелец небольшой медицинской компании, с легкостью одолел как действующего нардепа по округу, так и самого мэра Белгорода-Днестровского: людей известных, влиятельных, обладающих и деньгами, и связями…

Эти и многие другие примеры показывают: сама логика мажоритарных выборов, на которых, по идее, избиратели должны голосовать за хорошо известных им и пользующихся их доверием кандидатов, сломалась. По крайней мере, в 2019 году «мажоритарка» стала продолжением голосования по партийным спискам: голосовали не за конкретного человека, а за кандидата от партии, не особо выясняя, что он, собственно, собой представляет.

А ведь выборы в мажоритарных округах на Украине давно уже считались выборами лучших из худших. Все привыкли и, казалось, смирились, что здесь выигрывают не программы и личные качества — выигрывает тот, кто более знаком, кто лучше заасфальтирует дороги, раздаст больше продуктовых пайков или проведет более красочные предвыборные концерты. Иллюзий относительно кандидатов при этом ни у кого не возникало, однако и альтернативы им вроде не было.

Теперь же малоизвестность «Слуги народа» стала, наверное, их сильной стороной: избиратели проголосовали за надежду на перемены — в общем, так же как на весенних президентских выборах голосовали не столько за Зеленского, сколько против Порошенко.

И в этом смысле предложение вообще отменить «мажоритарку», которое сделал Зеленский Верховной раде этой весной, теперь выглядит вполне обоснованным. Другое дело — останутся ли «Слуги народа» и дальше приверженцами этой реформы после того, как старая система обеспечила партии такой впечатляющий успех?

Первые раздоры

В настоящий момент Зеленский и его партия получили по существу полный контроль над всеми ветвями власти в стране. Удерживая и пост президента, и большинство в парламенте, «Слуги народа» могут на свое усмотрение формировать Кабинет министров, устанавливать руководителей всех без исключения органов государственной власти и так далее.

Такого мандата на самовластие не было даже у Виктора Януковича в часы его наибольшего могущества: тому все же приходилось действовать с оглядкой и на многочисленных самовыдвиженцев, и на союзников-коммунистов, и на недовольных в рядах собственной партии

У «Слуги народа» без распрей, конечно, тоже не обойдется: партия, за короткий срок выстроенная вокруг (сегодня это уже очевидно) нескольких центров влияния, буквально обречена на внутрипартийные конфронтации. И они уже начались: так, на днях известный журналист и блогер Александр Дубинский, на президентских и парламентских выборах бывший одним из фронтменов агитационной кампании «Слуги народа», с резкой критикой обрушился на своего однопартийца Давида Арахамию, которого называют одним из вероятных кандидатов на пост лидера фракции «Слуги народа» в парламенте. Дубинский заявил, что Арахамия вообще был «порохоботом» и удивился, как он мог попасть в ряды партии в принципе, а уж лидером фракции, по его мнению, такой человек не может быть по определению. Если кого и выбирать, заявил Дубинский, так это главу штаба партии Александра Корниенко.

Медиаатака Дубинского на Арахамию стала самым громким в истории молодой партии, но не первым случаем подобных внутренних «терок». Тот же Дубинский ранее, к примеру, высказался резко против назначения губернатором Одесской области юриста Григория Трипульского, кандидатуру которого выдвинула одна из групп влияния в окружении Зеленского и к этой кандидатуре сам президент, по слухам, отнесся благосклонно. В итоге Трипульского так и не назначили — правда, не столько из-за демарша Дубинского, сколько из-за скептического отношения к этому решению других группировок, к которым глава государства вынужден прислушиваться.

Аналогичная судьба, похоже, может грозить и другому претенденту на пост главы Одесской области — бизнесмену Андрею Андрейчикову, занимающемуся вторсырьем. Андрейчиков входит в пул молодых бизнесменов, лично знакомых с Зеленским еще по тем временам, когда тот еще не задумывался о политической карьере, и его кандидатуру даже «провели» через согласование с Кабинетом министров. Однако затем дело застопорилось. Уже после парламентских выборов Зеленский объявил на своей страничке импровизированный конкурс на пост одесского губернатора, и в списке кандидатур Андрейчиков идет под первым номером. Идея конкурса вызвала неоднозначную реакцию в обществе: мол, человеку, чья партия только что получила блестящий результат на настоящих выборах, как-то неуместно заручаться одобрением своих кадровых решений в социальных сетях. Однако такой поступок может найти объяснение, если таким путем Зеленский планирует формально урегулировать конфликты вокруг этого назначения в своем собственном окружении.

А ведь речь идет всего-навсего о посте губернатора одной из (хотя и, конечно, не последней!) областей Украины. Что же будет, когда настанет пора принимать куда более серьезные кадровые решения, например назначать премьера или генерального прокурора?

Американский след

Еще одним фактором, который может поставить под вопрос безусловность победы Зеленского, является позиция силы, которую на Украине никогда не стоит недооценивать — посольства США. На минувших выборах американцы, почти не скрываясь, поддерживали партию «Голос» Святослава Вакарчука — взять хотя бы факт неожиданного «дружеского визита» посла США на Украине Уильяма Тейлора в штаб данной политсилы в день голосования 21 июля. Злые языки утверждали даже — накануне выборов Владимиру Зеленскому прозрачно намекнули: если «Голос» не преодолеет проходной барьер, то заокеанские партнеры могут счесть, что выборы прошли не совсем демократично. Как бы там ни было, «Голос» в парламент прошел, хотя и, что называется, на грани фола: 5,8 процента голосов при проходном барьере в 5 процентов.

Теперь же (как утверждают те же злые языки) в посольстве США усиленно подсказывают, что «Голос» должен войти в состав правящей коалиции — дескать, приватизация власти в стране одной политической силой не соответствует современным принципам общественно-политического устройства.

Взять «Голос» в коалицию Зеленский, быть может, и не отказался бы (акт этот, с учетом количества депутатских мандатов в обеих политсилах, в любом случае будет чисто формальным), да вот только в «Голосе», говорят, требуют за свое вхождение в коалицию ни много ни мало — поста премьер-министра. Требования можно без преувеличения назвать чрезмерными, однако если слухи насчет позиции США по формированию коалиции верны, то и отклонить их просто так может и не получиться, если, конечно, Зеленский не решится пойти на прямой конфликт с «американскими друзьями», что является весьма рискованным шагом даже с его уровнем поддержки внутри Украины…

И снова выборы?

Еще одной из обсуждаемых тем на Украине является возможность досрочных местных выборов. В целом этот план — и в особенности с учетом результатов парламентских выборов — выглядит интересно: использовать на полную катушку нынешнюю популярность Зеленского для того, чтобы окончательно переформатировать под «Слугу народа» всю вертикаль власти. Другое дело, что пока не вполне понятно, на каком основании это может быть сделано.

Конечно, для политсилы, контролирующей как законодательную, так и исполнительную власть, это не должно стать очень большой проблемой: в конечном итоге Зеленский и «Слуга народа» могут провести через парламент что угодно, включая и новое законодательство, дающее право распускать местные советы. Однако куда более вероятным является иной сценарий: вместо всеобщих досрочных местных выборов провести их точечно — в ключевых населенных пунктах, контроль над которыми может иметь для Зеленского и его партии первоочередное значение. В числе таких населенных пунктов называют в первую очередь Киев (где с 2015 года «окопался» соратник Порошенко, а значит, недруг Зеленского Кличко), во вторую — Одессу, Харьков, Днепропетровск и, возможно, Запорожье.

Команде Зеленского действительно может показаться перспективной идея провести «перезагрузку элит» в этих ключевых населенных пунктах, тем более что результаты выборов дают основания верить, что это получится: к примеру, в Одессе «Слуга народа» победила на всех четырех городских округах, легко одолев кандидатов, пользовавшихся прямой поддержкой мэра Одессы Геннадия Труханова, до сих пор считавшегося непотопляемым и непререкаемым авторитетом в местной политике. С другой стороны, попытка перезапустить местные советы, не имея на то достаточных оснований, может быть эффективно использована против Зеленского на местах: и в Одессе, и в Харькове всегда довольно нервно реагировали на вмешательство столичных властей во внутренние дела городских общин. Да и к моменту выборов пройдет уже немало времени, и не факт, что рейтинг Зеленского и его партии и тогда будет так же высок, а авторитет — столь же непререкаем…

Именно поэтому ни в рядах «Слуги народа», ни в окружении Зеленского однозначного мнения насчет досрочных местных выборов (по информации автора этих строк) пока нет.

Российская параллель

В любом случае в украинской политике создалась невиданная доселе ситуация, когда вся полнота ответственности за происходящее ложится на плечи одного-единственного человека — президента и одновременно лидера имеющей единоличное большинство партии. По сути, лишь для внесения изменений в Конституцию Зеленскому понадобятся какие-то союзники, однако с задачей мобилизации депутатских «штыков» под точечные голосования уверенно справлялся даже Порошенко, имеющий в целом куда менее слабую поддержку в Верховной раде.

Фактически у Зеленского есть уникальная возможность: проводить почти любые реформы, не оглядываясь на реакцию украинского истеблишмента.

Поговаривают, конечно, что на самом деле Зеленский — лишь образ, ширма, за которой планируют обделывать свои делишки вполне конкретные украинские олигархи и другие влиятельные игроки. Но пусть и так: в истории хватает примеров того, как «кандидат-ширма», получив широкую поддержку населения и опираясь на остатки государственных институтов, освобождался от сдерживающих его зависимостей и начинал вести политику, которой от него, возможно, мало кто ожидал. Классическим примером такого рода украинские эксперты называют российского президента Владимира Путина, который, опираясь на общественное мнение и поддержку силовиков, довольно быстро избавился от влияния «способствовавших» его продвижению к Олимпу людей и структур, получив уникальный статус национального суперарбитра и в некотором роде олицетворения российской государственности как таковой.

На Украине, конечно, модно говорить, что, дескать, склонное к демократии украинское общество не потерпит «диктатуры путинского образца». Однако реальность такова, что кичащаяся своей «демократичностью» Украина является едва ли не единственной из всех стран постсоветского пространства, до сих пор не достигшей по показателям ВВП уровня 1991 года — более чем веский повод задуматься о том, что «украинский путь» ведет страну куда-то не туда. И — судя по успехам Зеленского — концепция мощного лидера, способного одной лишь силой своей воли изменить страну, украинскому народу как минимум не чужда.

Другое дело, способен ли сам Зеленский по своим личностным качествам стать подобным мощным лидером? И осмелится ли он бросить вызов устоявшемуся на Украине порядку вещей, пусть даже имея для этого столь благоприятную позицию? Именно за этим и будет в ближайшее время с замиранием сердца наблюдать вся Украина — да и, скорее всего, не только она.