Киеву не дают позеленеть

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и киевским мэром Виталием Кличко перешел на новый уровень. Глава президентского офиса Андрей Богдан сообщил о том, что люди из команды мэра пытались его подкупить. Соратники Владимира Зеленского уверены: мэр должен немедленно уйти в отставку. В ответ господин Кличко обвинил команду президента во лжи, потребовав от силовых ведомств разобраться в ситуации. Противники Владимира Зеленского тем временем разглядели в Виталии Кличко потенциального лидера оппозиции, способного объединить ее на основе неприятия нынешнего президента.

Власти Украины и мэрия Киева конфликтуют с первых дней вступления в должность президента Владимира Зеленского. Между тем в списке руководителей регионов, которые после смены главы государства были рекомендованы правительством к увольнению, фамилия киевского мэра отсутствовала. По всей видимости, Виталий Кличко не попал в черный список, так как многие продолжающие занимать свои посты министры и глава столичной администрации совсем недавно работали в одной команде — теперь уже бывшего президента Петра Порошенко — и их до сих пор связывают теплые отношения.

Согласно украинским законам, президент не может сам назначить или уволить главу региона — это решение должно быть утверждено правительством.

Однако офис главы государства может обратиться к министрам с просьбой оценить целесообразность нахождения на своем посту любого из региональных руководителей. Этой возможностью офис президента воспользовался, еще на прошлой неделе отправив в правительство запрос на увольнение Виталия Кличко. Но премьер Владимир Гройсман уехал в отпуск, и запрос завис где-то в коридорах правительства. В итоге глава офиса президента Андрей Богдан предложил господину Кличко уволиться самому.

К таким заявлениям господина Богдана подтолкнули новые подробности уголовного дела Дмитрия Фирташа — украинского миллиардера, задержанного в Австрии в 2014 году по обвинению в коррупции и ожидающего сейчас экстрадиции в США. В материалах дела указано: еще находясь на свободе, господин Фирташ встречался в 2014 году в Вене с Петром Порошенко, готовившимся тогда к участию в президентских выборах, и несколькими другими украинскими бизнесменами и политиками. Итогом этой встречи стали так называемые венские договоренности — негласное соглашение между олигархами о поддержке кандидатуры Петра Порошенко на выборах президента, а Виталия Кличко — на выборах мэра.

Документальных свидетельств таких договоренностей нет, однако само упоминание в документах суда «венских встреч» и фамилии Кличко в офисе президента считают достаточным основанием для отставки.

«Кроме того, я хотел бы напомнить Кличко о политической ответственности. Его партия проиграла выборы, его кандидат в президенты (Виталий Кличко в ходе двух последних президентских кампаний поддерживал Петра Порошенко.— “Ъ”) проиграл выборы»,— заявил Андрей Богдан. При этом он добавил, что глава киевской городской администрации обязан сложить полномочия при вступлении в должность нового главы государства.

Впрочем, украинское законодательство не обязывает глав регионов подавать в отставку после инаугурации нового президента. Более того, особый статус главы Киева делает его отставку непростой процедурой. Украинских мэров избирают на всеобщих выборах, глав областных администраций назначает по представлению правительства президент. И только в Киеве сейчас есть и всенародно избираемый мэр, и назначенный президентом глава городской администрации. Эта коллизия проистекает из особого статуса столицы, которую закон приравнивает к целой области, не отменяя при этом выборов градоначальника.

Еще в начале двухтысячных годов Конституционный суд Украины попытался разрешить эту коллизию, постановив: главой Киевской государственной городской администрации (КГГА) стоить назначать победителя выборов мэра. Это решение исполнялось не всегда: в 2010 году тогдашний президент Виктор Янукович, не нашедший общий язык с мэром Леонидом Черновецким, назначил главой КГГА лояльного себе Александра Попова. Тот быстро сумел перехватить у опального мэра все рычаги управления.

Похожую комбинацию мог бы провернуть и Владимир Зеленский. Тем более что у него уже есть кандидат на эту должность — гендиректор медиахолдинга «1+1 Медиа» Александр Ткаченко, прошедший по списку «Слуги народа» в Верховную раду. Он уже заявил, что готов отказаться от депутатского мандата в пользу работы в КГГА.

И все же в нынешней ситуации в офисе президента не торопятся с назначением своего человека в киевскую администрацию.

«Даже если президент назначит своего человека на пост главы КГГА, бюджет останется в распоряжении избранного мэра. Так предписано законодательством. И окажется, что городские службы подчинены, например, Ткаченко, а вот деньги на их содержание остались у Кличко. В городе и так масса проблем — с дорогами, водопроводом, транспортом… Если еще киевская власть “раздвоится” и начнет воевать сама с собой, будет совсем беда»,— сообщил источник “Ъ”, близкий к офису президента.

По словам источника, в окружении президента не готовы ждать следующих выборов мэра, назначенных на осень 2020 года, так как считают Виталия Кличко человеком ушедшего президента, не настроенным на конструктивный диалог с новой властью. Чиновники боятся, что за оставшийся до выборов год с небольшим обладающий немалым административным ресурсом и значительным авторитетом киевский мэр превратит столицу в центр противодействия инициативам новой команды. Источник “Ъ” говорит, что с господином Кличко пытались договориться «по-хорошему», но из этого ничего не вышло.

То, что диалог действительно не задался, понятно и из заявлений представителей президентской команды.

Так, уже упомянутый Андрей Богдан сообщил, что к нему обращался некий киевский «смотрящий», предлагавший долю в незаконно получаемых мэрией доходах в обмен на сохранение поста главы КГГА за господином Кличко. Глава президентского офиса даже сообщил, о какой именно доле идет речь: ему якобы предлагали сразу $20 млн. Андрей Богдан считает, что мэр утратил контроль над столицей и реальная власть в городе на самом деле сосредоточена в руках тех самых «смотрящих» — посредников между мафиозными структурами, наживающимися на разворовывании бюджета, и продажными чиновниками.

«Все, что наговорил господин Богдан,— полная чушь и некомпетентность! Но я обращаюсь к президенту. Владимир Александрович, с уважением к вам, но, если власть будут представлять такие лживые непрофессионалы, как Андрей Богдан, о каких новых стандартах в политике мы можем говорить?» — ответил на выпады Андрея Богдана киевский мэр. Он особо отметил, что городская администрация работает прозрачно, без каких-либо «смотрящих» и незаконных доходов. Более того, Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с заявлением, в котором просит следователей выяснить, кто именно обращался к Андрею Богдану с предложением взятки и обращался ли кто-то вообще.

Киевский мэр может стать центральным лицом формирующейся сейчас оппозиции Владимиру Зеленскому.

По крайней мере, Радикальная партия уже пообещала поддержать его в противостоянии с центральными властями. Олег Ляшко — глава этой не попавшей в Раду партии — заявил, что предложил Виталию Кличко объединиться ради защиты Киева от притязаний команды Владимира Зеленского. И не только ему одному. «Я обращаюсь ко всем другим лидерам партий: давайте объединяться, отбрасывать противоречия для того, чтобы стать сильнее и защитить Украину от зеленой чумы»,— сказал господин Ляшко в своем видеообращении. О реакции на это предложение со стороны оппозиционных политиков и киевской мэрии пока ничего не известно.

Между тем, в четверг вечером агентство «Интерфакс—Украина» со ссылкой на неназванный источник в офисе Владимира Зеленского сообщило: глава офиса Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию. «Заявление подано президенту в четверг»,— сказал собеседник агентства, не став уточнять причины такого решения. Подтверждения этой информации пока нет.

Матвей Шиманов, Киев