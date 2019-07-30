Курсы молодого слуги

В Трускавце в понедельник начались занятия для депутатов нового созыва от партии «Слуга народа». За семь дней интенсивного тренинга будущим законодателям предстоит изучить основы государственного строительства и познакомиться с современными технологиями взаимодействия власти и общества. Организаторы занятий обещают, что за неделю подготовят к управлению страной людей, не имеющих никакого политического опыта.

В Трускавец — главный курорт запада Украины, город, знаменитый своими минеральными источниками, избранные депутаты поехали поездом. Люди с зелеными бейджами с надписью «Школа депутата» и буквами «Зе», обозначавшими их принадлежность к партии президента Владимира Зеленского, расположились в трех купейных вагонах поезда, отправлявшегося из Киева.

Как и положено курортникам, народные избранники были одеты в шорты и цветастые майки, на некоторых были даже шлепанцы на босу ногу. Будущие парламентарии покупали в дорогу газировку и чипсы в вокзальных ларьках и украдкой курили, с опаской поглядывая на полицейских,— совсем как простые граждане, их избиратели (на украинских вокзалах, остановках общественного транспорта и в поездах курение запрещено). И действительно, депутатов вполне могли оштрафовать, учитывая, что полиции, равно как и широкой общественности, их лица пока неизвестны — большинство из двух сотен новых законодателей, командированных в Трускавец, прежде не были публичными фигурами, а их портреты можно было увидеть разве что на агитационных стендах, в тех округах, где они избирались. Так что, если бы не бейджи и не съемочные группы, сопровождавшие «слуг народа», представителей нового парламентского большинства сложно было бы отличить от обычных отпускников.

Расходы на поезд, а также проживание в дорогих курортных гостиницах Rixos и «Женева», стоимость номера в которых стартует от $100 в сутки, оплачивает партия. Из партийного бюджета выплачиваются и гонорары преподавателям. Лекции в Трускавце читают ведущие специалисты в своих отраслях — обороне, образовании, государственном администрировании. Причем многие из лекторов работают на Западе, хотя и не теряют связь с Украиной.

Так, организатор «школы депутата» Тимофей Милованов одновременно возглавляет Киевскую школу экономики и читает лекции в Университете Питсбурга (США). Именно господин Милованов разработал учебный курс, который состоит из семи дней, полностью занятыми лекциями: первая начинается в 8:30, последняя заканчивается в 21:30.

«Такой формат — это реально жесть. Даже для меня, с опытом очень требовательных программ в топовых университетах. Посмотрим, выдержит ли кто-нибудь. Мы на неделю едем в Трускавец, который станет местом этой "Спарты"»,— накануне начала занятий написал у себя в Facebook профессор Милованов.

При этом глава Киевской школы экономики не считает, что неделя — недостаточный срок для обучения депутатов тому, что им положено знать. По его словам, этого времени вполне достаточно, чтобы дать взрослым людям представление о принципах устройства власти и основах работы демократических институтов.

Правда, сама партия ставит перед участниками школы куда более глобальные задачи. В официальном заявлении «Слуги народа» говорится, что завершившие обучение на трускавецких курсах должны, в частности, обеспечить Украине настоящий экономический прорыв. «Мы обязаны оправдать народное доверие, ведь мандат депутата — это лишь кредит от народа, который должен быть оплачен с процентами и привести к коренным изменениям к лучшему для каждого гражданина и страны в целом»,— говорится в заявлении.

Представители других политических сил, как прошедших в парламент, так и оказавшихся по итогам выборов вне его стен, официально не комментируют проведение депутатской школы для представителей нового властного большинства. Но негласно говорят о том, что с помощью подобных курсов «Слуга народа» решает вовсе не те задачи, о которых заявляет. Так, опрошенные “Ъ” сотрудники штабов партий «Европейская солидарность» и «Голос» считают, что собрание в Трускавце — это лишь пиар-ход партии власти, придуманный политтехнологами очередной информационный повод, благодаря которому «Слуга народа» опять окажется во всех выпусках новостей и на первых полосах печатных изданий.

Источник “Ъ”, близкий к офису президента, не спорит с тем, что школа депутатов в Трускавце — это отличный повод «засветиться» в медиа. Однако, уверяет он, это вовсе не отменяет главной задачи курсов — создания подготовленной и мотивированной парламентской фракции.

«Не стоит забывать, что депутаты партии — вовсе не случайные люди. Да, они прежде не имели отношения к большой политике, но начальная подготовка у них уже есть. Напомню, для того чтобы получить статус кандидата от "Слуги народа", необходимо было предоставить идеи для законопроектов. То есть уже на этапе отбора кандидатов действовал фильтр, который отсекал попутчиков и допускал в список и на округа только тех, у кого были конкретные законотворческие инициативы и умение их сформулировать. Теперь осталось дать этим людям соответствующие теоретические знания»,— сообщил источник “Ъ”, подчеркнув, что никаких «Поплавских и Повалий» во фракции «Слуги народа» не будет.

Названные собеседником “Ъ” фамилии принадлежат людям, ставшим символами безыдейности и беспринципности парламентариев. Михаил Поплавский — ректор Киевского национального университета культуры и искусств — был депутатом Верховной рады трех созывов, причем каждый раз входил в разные фракции. В 2014 году он с разницей в несколько недель поддержал сначала так называемые диктаторские законы Януковича, фактически ставившие вне закона любую протестную активность, а затем — постановление с осуждением действий властей, которые, утверждалось в документе, и привели к кровопролитию. Среди упомянутых действий было в том числе и принятие «диктаторских законов».

Таисия Повалий — поп-певица, включенная в список правящей Партии регионов на парламентских выборах 2012 года под вторым номером, известна украинцам не только как исполнительница шлягеров, но и как депутат, который не смог ответить на вопрос журналистов о том, каково государственное устройство ее родной страны.

Матвей Шиманов, Киев