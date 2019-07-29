«Слуга народа» ищет премьера

Список претендентов на пост главы правительства Украины пополнился еще одной фамилией. По информации украинских СМИ, новым — уже шестым по счету — кандидатом в премьеры стал замглавы офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук. Среди всех членов кабинета министров ясность у новой команды есть только с новыми главами министерств здравоохранения и образования. Собеседник “Ъ”, близкий к офису президента Украины, говорит о планах сформировать профессиональное технократическое правительство, полностью лояльное главе государства.

На Украине спустя неделю после парламентских выборов продолжают обсуждать состав нового правительства страны. По информации “Ъ”, президент Владимир Зеленский и руководители его офиса в течение последних недель вели постоянные переговоры с потенциальными премьерами. Известно, что по крайней мере одна беседа была проведена с каждым из пяти претендентов, имена которых ранее появились в СМИ. Это представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован, секретарь Совбеза Александр Данилюк, глава наблюдательного совета при «Укроборонпроме» Айварас Абромавичус, а также глава «Нафтогаза» Андрей Коболев и исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Источник “Ъ”, близкий к офису президента, сообщил, что по итогам этих бесед два кандидата оказались на грани вылета из шорт-листа претендентов на пост премьера. Фамилии этих кандидатов источник не раскрыл, но упомянул, что эти люди настаивали на исключительной самостоятельности кабинета министров, тогда как в офисе президента считают, что любые решения правительство должно принимать только после согласования с главой государства. По словам собеседника “Ъ”, впервые в современной истории Украины партия действующего президента получила возможность сформировать правительство без оглядки на требования других партий и в офисе Владимира Зеленского хотят использовать все выгоды этой парламентской монополии. Главной из этих выгод он назвал формирование профессионального технократического правительства, при этом полностью лояльного главе государства.

Вероятно, именно поиски такого профессионального и лояльного кандидата в итоге и привели к появлению в премьерском шорт-листе Алексея Гончарука, который, по информации издания НВ, всерьез рассматривается президентской командой в качестве возможного нового главы кабинета министров.

До Майдана господин Гончарук работал в частных юридических фирмах, в том числе западных, а в 2014 году впервые попробовал себя в политике. На досрочных парламентских выборах, проведенных вскоре после того, как пост и страну покинул президент Виктор Янукович, Алексей Гончарук возглавил список партии «Сила людей». Но она набрала всего 0,11% голосов и не была представлена в Верховной раде. Следующим его заходом в большую политику — на этот раз удачным — стало назначение заместителем главы офиса президента вскоре после победы Владимира Зеленского на выборах минувшей весной.

«Гончарук не занимал раньше высоких постов. Тем не менее с 2015 по 2019 год возглавлял малозаметный офис эффективного регулирования — структуру, из которой прекрасно видно всю монструозность кабмина и в которой он же (Гончарук.— “Ъ”) отвечал за разработку решений, необходимых, чтобы сделать государство разумнее. То есть чтобы создавать или менять институты, а не просто какие-то фамилии. У него наверняка есть пакет накопленных инициатив. Оттуда же у Гончарука и набор людей, на которых он мог бы опереться»,— рассуждает о потенциальном премьере журналист Дмитрий Литвин в своей колонке на портале Liga.net и приходит к заключению, что Алексей Гончарук, вероятно, лучший из всех кандидатов на пост главы правительства.

Офис президента параллельно с поисками нового премьера занимается и отбором его будущих подчиненных. И с частью новых министров у Владимира Зеленского, похоже, уже определились. В интервью порталу «Левый берег» глава штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что он и его коллеги уже нашли замену министру здравоохранения Ульяне Супрун, а также определились с кандидатом на пост нового главы Министерства образования.

Госпожу Супрун должен заменить основатель и владелец сети частных медицинских клиник «Борис» Михаил Радуцкий, числившийся на 18-м месте в партийном списке «Слуги народа» на последних парламентских выборах. Господин Радуцкий знаком с нынешним президентом более 15 лет, а в офисе президента не скрывают, что предпринимателя связывают с главой государства дружеские отношения.

«Супрун сделала невозможное — разрушила годами выстраиваемые коррупционные схемы, при помощи которых на госзакупках лекарств и оборудования крались миллионы долларов. Но стараниями тех, кто эти миллионы потерял, ей создали образ человека, устроившего "геноцид украинцев". Ее очерняли и оскорбляли, как никого другого. Годами превращали ее в людоеда и убийцу. И народ в это поверил. При всем уважении к ней ее придется сменить. На того, кому президент безусловно доверяет и кто готов будет пообещать, что старые порядки с левыми закупками по завышенным впятеро ценам через "своих" поставщиков не вернутся»,— объяснил выбор в пользу господина Радуцкого источник “Ъ”, близкий к офису президента.

Информацию о своем возможном назначении на пост министра Михаил Радуцкий еще никак не прокомментировал. Хотя около месяца назад он заявлял, что не примет предложение возглавить Министерство здравоохранения, если вдруг такое поступит. Он объяснял, что ему ближе стратегическая работа в парламенте, чем воплощение стратегии в профильном ведомстве.

Пока воздерживается от комментариев и еще один депутат от «Слуги народа» — Сергей Бабак, которого официально назвали кандидатом новой команды на пост министра образования. До прихода в политику занимавшийся почти исключительно научной работой, господин Бабак привлек к себе внимание незадолго до президентских выборов, в которых принимал участие в качестве эксперта в сфере образования в команде Владимира Зеленского. Выступая на рабочей встрече с тогда еще кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, Сергей Бабак заявил, что бюджет государства позволяет поднять зарплату учителям до $4 тыс. в месяц. При этом господин Бабак допустил досадную для эксперта в сфере образования ошибку в расчетах — и эту ошибку позже пришлось признать даже Владимиру Зеленскому,— заявив, что повышение зарплат учителей потребует $200 млн, тогда как в реальности необходимая сумма превышает $2 млрд. Впрочем, судя по заявлениям штаба «Слуги народа», зла на эксперта в офисе президента не держат и считают его способным возглавить Министерство образования.

Матвей Шиманов, Киев