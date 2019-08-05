Вся президентская Рада

24 августа 1991 года Верховный совет УССР провозгласил независимость Украины. Председатель Верховной рады Леонид Кравчук, вышедший из КПСС после августовского путча 1991 года, был избран президентом 1 декабря 1991 года как самовыдвиженец (61,1% голосов). Поддерживался Коммунистической партией Украины (КПУ), которая по итогам первых парламентских выборов в 1994 году одержала победу, получив 85 мест из 450. С 1998 года уже экс-президент Кравчук возглавлял объединенную Социал-демократическую партию Украины, которая в том же году на выборах в Верховную раду получила лишь 17 мандатов.

В 1994 году вторые президентские выборы выиграл бывший премьер-министр Леонид Кучма (52,2%), выдвигавшийся как беспартийный. На парламентских выборах 1998 года победу снова одержала КПУ (121 мандат). Однозначно своей политической силы у Леонида Кучмы не было, но осенью 1999 года он выиграл следующие выборы президента (56,2% голосов). Лишь в декабре 2001 года из пяти партий он создал блок «За единую Украину!», который в марте 2002 года провел в парламент 101 депутата, но почти сразу распался.

В январе 2005 года, после «оранжевой революции», президентом стал лидер партии «Наша Украина» Виктор Ющенко. Однако парламентские выборы 2006 года выиграла Партия регионов главного оппонента главы государства Виктора Януковича (186 мест в Раде). Народный союз «Наша Украина» получил всего 81 место. В результате политического кризиса в 2007 году прошли внеочередные выборы. Партия регионов вновь стала первой (175 мест), а блок Виктора Ющенко «Наша Украина — Народная самооборона» получил 72 мандата.

Зимой 2010 года Виктор Янукович победил на следующих президентских выборах (49% голосов). На парламентских выборах в октябре того же года победу снова одержала пропрезидентская Партия регионов (186 мест). Второй стала партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» (105 мест).

В мае 2014 года, после отстранения Виктора Януковича, прошли досрочные выборы президента, на которых победил самовыдвиженец, бывший лидер партии «Солидарность» Петр Порошенко (54,7%). В том же году, в ходе выборов в Верховную раду, победу одержала партия «Народный фронт» (64 места), а «Блок Петра Порошенко» стал вторым (63 места).

Весной 2019 года на очередных президентских выборах победу во втором туре одержал кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский (73,2%), уверенно опередивший Петра Порошенко (24,46%). На парламентских выборах 21 июля партия «Слуга народа» набрала наибольшее количество голосов (43,2%) и провела в парламент 254 депутата (пока это рекорд для всех пропрезидентских партий на Украине). Новая партия господина Порошенко «Европейская солидарность» получила всего 25 мест в Раде.

Подготовил Андрей Егупец