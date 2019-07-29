Столичные митинги пересчитывают задержанных

Московская полиция оперативно разобралась с задержанными на несогласованном митинге в субботу. В отношении всех нарушителей общественного порядка составили протоколы, сообщается на сайте столичного ГУВД. На несанкционированных акциях 27-го июля задержали больше тысячи человек. Полиция особо подчеркивает, что более 600 из них не зарегистрированы в Москве. Всего, по данным силовиков, в незаконных мероприятиях приняли участие 3,5 тыс. человек, из них около 700 — журналисты. Инициаторы митинга насчитали на улицах от 5 до 10 тыс. сторонников. Чего добились обе стороны конфликта? И как ситуация будет развиваться дальше? Разбирался Григорий Колганов.

Минувшая суббота в Москве стала самым жарким днем июля, отрапортовали синоптики и оказались правы во всех смыслах. Несогласованный митинг — рекордный по числу задержанных: 1074 человека, по данным полиции, и 1373, по информации «ОВД-Инфо». Остудить пыл несогласных не помогло даже уголовное дело, возбужденное по итогам предыдущих акций, в рамках которого у оппозиционеров прошли обыски, хотя обвинение пока никому не предъявили. 27 июля весь мир наблюдал сломанные носы, разбитые лица и другие уже привычные атрибуты столичного протеста.

Дмитрий Дризе — о несогласованной акции в центре Москвы Читать далее

За происходящим можно было наблюдать чуть ли не из окон Кремля, но Владимир Путин в этот день был в Санкт-Петербурге — спускался в батискафе на дно Финского залива, чтобы почтить память подводников. Однако главу государства о митинге все равно проинформируют. Президентский Совет по правам человека готовит доклад, и об акции 27-го июля есть, что рассказать, отметил в интервью “Ъ FM” председатель СПЧ Михаил Федотов.

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов: «Я разговаривал с людьми, которые попали в один из автозаков, я видел, как их задерживали, не мог понять, из-за чего. Там никакого публичного мероприятия не происходило, никакого нарушения общественного порядка не было, ничего не скандировали, никаких плакатов у них не было, они не пытались устроить никакой прорыв».

Любопытное ноу-хау нынешнего митинга от силовиков: многих лидеров протеста, так называемых незарегистрированных кандидатов, отловили еще до начала акции, но затем отпустили, дали вернуться на улицы и задержали вновь. Такого в новейшей истории еще не было, констатировал глава юридической службы проекта «Апология протеста» Алексей Глухов. Похоже, наверху не до конца определились, что делать с митингующими. «Правоохранителям важно всегда забрать и отпустить максимум после акции, а лучше оставить на ночь. Я думаю, в течение дня методички менялись. Изначально была такая: давайте мы никого не пустим на Тверскую, 13. Потом она в течение дня поменялась, и людей просто сопровождали до момента, пока не взяли их в кольцо, и не начали жестко задерживать»,— заявил Глухов.

Сейчас главный вопрос: что же дальше? Власть показала силу, оппозиция смогла предстать в образе жертвы и попала на передовицы многих западных изданий. Кажется, обе стороны добились, чего хотели. Возможен ли теперь некий компромисс, чтобы снизить напряженность? Лидеры протеста уже анонсировали новую акцию в начале августа, накануне рассмотрения их апелляций Центризбиркомом. Но с митингующими еще можно договориться, полагает политолог Александр Кынев: «Зарегистрировать кандидатов, наказать тех, кто применил силу, снять руководство Мосгоризбиркома и уволить людей, которые в Москве курируют выборы — во всяком случае, в глазах общественного мнения это будет воспринято как какие-то шаги.

Если вернут двух-трех кандидатов, этого будет недостаточно».

Но не сочтет ли власть такие условия капитуляцией со своей стороны? И как на ситуацию повлияет позиция Запада? Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини осудила действия полиции, заявив, что применение силы против мирных демонстрантов подрывает свободу выражения мнений. Пока готовность властей к диалогу не просматривается. По крайней мере, политолог Дмитрий Гусев, руководитель агентства Bakster Group, которое, по данным BBC, консультирует мэрию на этих выборах в Мосгордуму, полагает, что договариваться не о чем — протест сам собой сойдет на нет. «Нет жесткости силовиков. Нет разрешения, значит, нельзя участвовать. Люди собрались. Ребята, извините, расходитесь по домам, непонятно — получите по башке, зачинщикам — уголовные дела. Тема подписей летом в Москве никому не интересна и стухнет на следующей неделе»,— считает Гусев.

Судя по всему, ни власть, ни оппозиция сейчас не стремятся к компромиссу. А значит, велика вероятность новых протестов и жесткого их подавления. Но, кажется, ни одна из сторон не в силах оценить, когда ситуация достигнет критической точки.

Незадолго до субботней акции был задержан оппозиционер Алексей Навальный. Его отправили под административный арест на 30 суток. В воскресенье стало известно, что политик госпитализирован с диагнозом «острая аллергическая реакция». Офтальмолог Анастасия Васильева, которая ранее лечила Навального от ожога глаз, после осмотра оппозиционера написала в Facebook о «повреждающем действии неопределенных химических веществ».