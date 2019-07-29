«Это уже попахивает кризисом»

В Москве в субботу прошел не согласованный с властями митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты городской думы. Более тысячи человек были задержаны полицией. Высшее руководство страны в это время находилось в Санкт-Петербурге на торжествах по случаю Дня военно-морского флота. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что в Кремле должны найти способ разрядить обстановку.

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В субботу 27 июля 2019 года мы увидели сразу две России в двух столицах. В Санкт-Петербурге — торжества по случаю Дня военно-морского флота: президент погружается под воду в спускаемом аппарате C-Explorer 3 производства голландской компании U-Boat Worx к месту гибели советской подводной лодки Щ-308; проходят и другие важные мероприятия с участием Владимира Путина. А на следующий день, в воскресенье, верховный главнокомандующий принимает военный морской парад. Хорошая картинка: федеральные телеканалы демонстрируют уверенную поступь великой страны.

А в Москве жарко в прямом и в переносном смыслах — там происходит то, что не всегда попадает на большой телеэкран. Некая часть российских граждан вышла на несанкционированный митинг — им показалось, что их лишили выбора. Кандидатов, которым они поверили, просто не зарегистрировали, причем массово — всех независимых с выборов сняли. Власти подготовились, провели необходимую профилактику: Алексей Навальный был посажен на 30 суток административного ареста. Город наводнили различные силовые структуры. Тем не менее, акция состоялась — народу пришло немало. Выступление подавили жестко — число задержанных превысило 1300 человек.

Но самое главное, что конфликт не исчерпан. Оппозиция намеревается прийти снова.

Как решать проблему — неясно.

Власть дает понять, что ни на какие компромиссы не пойдет.

Тем не менее, если такие мероприятия будут проходить каждые выходные, то это вызовет некоторые вопросы, в частности, о туристической привлекательности российской столицы. Есть еще и западные партнеры, которым жесткие разгоны демонстраций почему-то не нравятся — из-за этого может подняться шум. Все это сейчас ни к чему. С Западом намечается потепление: личные контакты на высшем уровне, продолжение диалога — а здесь такое.

Государство выглядит нереспектабельно. Все было бы еще ничего, но политическое решение выборного конфликта явно не просматривается. А это еще больше ухудшает и без того непростую ситуацию. Это уже попахивает кризисом. По крайней мере, уверенная поступь страны может кому-то таковой не показаться.

Член московской избирательной комиссии Дмитрий Реут выдал очень интересную словесную конструкцию относительно дивана, кишащего клопами и паразитами, который почему-то оказался в избиркоме.

Здесь возникают аллегории: мол, вся наша политика нездорова и нуждается в профилактической чистке. Или же просто отремонтировать этот самый политический диван — ножку поменять, что ли.

В результате эффект от больших праздничных мероприятий в Санкт-Петербурге оказался не совсем тот. Смазался. Так что есть повод задуматься федеральным политтехнологам, поискать решение где-то в морских глубинах.