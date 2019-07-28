В ЕС назвали нарушением свободы слова задержания на акции в центре Москвы

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Майя Косьянчич заявила, что массовые задержания участников несанкционированной акции в центре Москвы подрывают права граждан на свободу слова. По данным «ОВД-инфо», на акции протеста в центре Москвы были задержаны 1373 человек.

«Эти задержания, а также непропорциональное применение силы против мирных участников протеста, последовавших вслед за серией арестов и полицейских проверок оппозиционных политиков, вновь серьезно подрывают фундаментальное право на свободу слова, организаций и собраний»,— говорится в заявлении, опубликованном на сайте европейской службы.

В ЕС ожидают, что право на свободу слова будет в России соблюдено, так как оно гарантировано российской Конституцией. Необходимо создать все условия для того, чтобы предстоящие выборы в Мосгордуму (МГД) стали «подлинно демократическим процессом», считают в Евросоюзе.

Прошедшая в субботу, 27 июля, несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты МГД у здания московской мэрии собрала более 3,5 тыс. человек, из которых более 1 тыс. человек были задержаны. В числе задержанных оказались незарегистрированные кандидаты Иван Жданов, Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Юлия Галямина. Еще до начала митинга, они сообщили о том, что 27 июля у стен мэрии планируется вовсе не протестная акция, а «встреча с избирателями, право на которую гарантирует 31 статья Конституции РФ».

Подробнее об акции читайте в материале “Ъ” «Политический субботник».