27 июля в центре Москвы запланирована несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Мэр Москвы Сергей Собянин еще до начала митинга предупреждал о том, что готовятся провокации. На улицах установлены металлические заграждения, полицейские тщательно проверяют у людей документы. Подробности происходящего на Тверской улице рассказал корреспондент “Ъ FM” Петр Пархоменко, который находится на месте событий.

— Я нахожусь у здания Тверской, 13 — это мэрия Москвы. Здесь огромное количество полиции. Вереница автобусов «Мосгортранса» занимает весь правый ряд. Автобусы стоят один за другим — от Центрального телеграфа примерно и практически до станции метро «Маяковская». И на таком же протяжении практически стоят металлические заграждения, много полиции на Пушкинской площади, на «Маяковской» закрыты подземные переходы. Много магазинов не работает.

Я не видел кого-то из незарегистрированных кандидатов, которые обещали здесь появиться.

— У тебя проверяли документы?

— Да, примерно через 40 секунд после того, как я оказался на месте. У полиции есть масса требований к журналистам. В частности, ГУВД потребовало, чтобы те СМИ, которые планировали направлять сюда своих сотрудников, накануне прислали их данные. Они требуют, чтобы у журналистов кроме пресс-карты было редакционное задание. Кроме того, требуют, чтобы пресс-карты или какие-то другие опознавательные знаки прессы были видны на журналистах все время.