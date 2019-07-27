Исковый протест

Незарегистрированные кандидаты в депутаты на выборы в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября, подали в Мосгорсуд 35 исковых заявлений. Еще ряд выдвиженцев, получивших отказ в регистрации от Московской городской избирательной комиссии (МГИК), готовят жалобы в Центризбирком, в их числе, например, Дмитрий Гудков. Иски поданы накануне планирующейся в субботу несанкционированной акции оппозиции напротив здания мэрии в центре Москвы.

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Дмитрий Гудков заявил “Ъ”, что намерен подать жалобу в Центральную избирательную комиссию: «Мы скорректируем жалобу, которая была направлена в МГИК, с учетом тех подписей, которые нам вернули». Он не исключил, что это произойдет уже в субботу, если будут готовы все необходимые документы. К концу рабочего дня 26 июля в Мосгорсуд уже поступило 35 исков, связанных с регистрацией кандидатов на выборы в Мосгордуму, сообщила “Ъ” пресс-секретарь суда Ульяна Солопова. «Оспаривают решения в регистрации кандидата, оспаривают решения об отказе в регистрации и другие,— сказала она.— По состоянию на утро пятницы один иск удовлетворен, в удовлетворении семи отказано». Кроме того, по ее словам, прекращено производство трех исков. Один иск возвращен и еще одному заявителю отказано в принятии. «По остальным назначены судебные заседания или идет подготовка к судебному разбирательству. Ответчики — окружные избирательные комиссии и Мосгоризбирком»,— уточнила пресс-секретарь Мосгорсуда. При этом госпожа Солопова отметила, что исков от лидеров оппозиции, претендующих на участие в выборах в Мосгордуму, пока не поступало. Адвокат Антон Пуляев говорит, что для более тщательного анализа необходимо изучать каждый иск, но «в целом на практике достаточно часто встречаются случаи, когда суд принимает решение допустить кандидата на выборы».

Одновременно с этим Мосгоризбирком в пятницу заявил о намерении обратиться в Следственный комитет России (СКР) из-за срыва заседания комиссии незарегистрированным кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь.

Речь идет об инциденте, который случился накануне вечером, когда оппозиционный кандидат отказалась покидать стены МГИК: охрана вынесла госпожу Соболь из здания на диване. По словам члена Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, речь идет о ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). В пятницу утром Любовь Соболь была вызвана на допрос в СКР в связи с этим инцидентом, но на вопросы следователей отвечать отказалась, сославшись на ст. 51 Конституции РФ, согласно которой человек имеет право не давать показания против себя.

Напомним, Следственный комитет уже расследует уголовное дело о воспрепятствовании работе избиркома (ст. 141 УК РФ), допросив ряд незарегистрированных кандидатов. Причиной стали несанкционированные протестные акции, самая масштабная из которых прошла 14 июля. Она стартовала в Новопушкинском сквере и завершилась у входа в здание Мосгоризбиркома на Моховой улице, где не менее 1 тыс. человек скандировали лозунги с требованием допустить всех снятых кандидатов до выборов.

В субботу у стен мэрии может пройти похожее мероприятие. Информацию о предстоящей акции незарегистрированные кандидаты активно распространяют в социальных сетях, аккуратно называя ее «встречей с избирателями». Накануне замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Василий Олейник отказался в беседе с “Ъ” комментировать грядущую акцию оппозиции, однако отметил, что власти к ней готовятся. Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в ней, а также за призывы к участию в социальных сетях. Отметим, организаторами несанкционированной акции названы более 15 незарегистрированных кандидатов, в том числе Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Елена Русакова, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Илья Яшин. С призывом не поддаваться на провокации организаторов несанкционированной акции выступили в пятницу и члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) Игорь Борисов и Александр Брод.

«Разделяем обеспокоенность в связи с возможными нарушениями действующего законодательства и общественного порядка в столице в субботний день накануне Дня военно-морского флота. Мы призываем граждан проявить благоразумие и не поддаваться на провокационные действия организаторов незаконной акции»,— приводит ТАСС выдержку из обращения членов СПЧ.

При этом на сайте СПЧ размещено совместное заявление членов комиссии по избирательным правам относительно ситуации с выборами. По мнению членов комиссии, законодательство Москвы о выборах содержит нормы, допускающие произвольные и ничем не обоснованные оценки собранных подписей как недостоверных, таким образом может игнорироваться воля тысяч избирателей.

Руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин отмечает, что явка на несанкционированные мероприятия всегда меньше, чем на разрешенные, поэтому численность субботнего митинга «с высокой степенью вероятности не превысит несколько тысяч человек»: «В первую очередь придут те, кто был вовлечен в работу штабов незарегистрированных кандидатов и наиболее пассионарные представители протестного актива».

Елена Рожкова