Совет по правам кандидатов

Постоянная комиссия по избирательным правам президентского Совета по правам человека (СПЧ) в четверг, 25 июля, проведет встречу с получившими отказ в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы. Позиция членов СПЧ: регистрации достойны все сдавшие подписи кандидаты. В поддержку незарегистрированных политиков высказалась и омбудсмен Татьяна Москалькова, которая считает, что подписи следует перепроверить. Однако в среду рабочая группа московского городского избирательного комитета (МГИК) по рассмотрению жалоб рекомендовала отказать пяти кандидатам, в том числе Ивану Жданову и Дмитрию Гудкову. Вердикт избирком вынесет опять-таки в четверг. Кроме того, накануне Следственный комитет России (СКР) объявил о возбуждении уголовного дела о воспрепятствовании работе избиркомов по итогам несогласованных акций в столице. Политологи уверены, что «политизация и скандализация выборов будет вовлекать все больше москвичей в избирательную кампанию».

Постоянная комиссия по избирательным правам президентского СПЧ в четверг проведет встречу с получившими отказ в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы. Один из них, Илья Яшин, сообщил в Facebook, что сперва встреча планировалась с участием главы СПЧ Михаила Федотова. Однако, рассказывает господин Яшин, позже ему сообщили, что глава СПЧ не сможет присутствовать. Оппозиционер предположил, что это произошло на фоне новостей о задержании политика Алексея Навального и возбуждении уголовного дела, фигурантами которого могут стать независимые кандидаты.

Напомним, 22 июля группа независимых кандидатов направила главе СПЧ Михаилу Федотову и председателю постоянной комиссии по избирательным правам при СПЧ Илье Шаблинскому обращение с просьбой обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг выборов в Мосгордуму. В своем обращении они просили провести в ближайшее время встречу в СПЧ с участием всех заинтересованных сторон, а также организовать на базе мониторинговой рабочей группы на выборах независимую перепроверку подписей всех самовыдвиженцев в округах, где часть из них была снята, а часть зарегистрирована.

Илья Шаблинский заявил “Ъ”, что отказ в регистрации — продуманный политический шаг. «Проверки подписей — поле для произвола,— сказал господин Шаблинский.— Это мое мнение, оно поддержано большинством членов комиссии и отражено в нашем совместном заявлении». Заявление размещено на сайте СПЧ. По мнению членов комиссии, законодательство Москвы о выборах содержит нормы, допускающие произвольные и ничем не обоснованные оценки собранных подписей как недостоверных, таким образом может игнорироваться воля тысяч избирателей.

В повестку заседания профильной комиссии СПЧ помимо ситуации с выборами в Мосгордуму войдет и обсуждение предвыборной ситуации в Санкт-Петербурге, где в среду вечером на площади Ленина у Финляндского вокзала прошла согласованная с городскими властями акция против нарушений на выборах. Демонстранты потребовали «создать новые избирательные комиссии и провести честные, открытые и демократичные выборы». По данным организаторов, в акции приняли участие не менее 3 тыс. человек.

В поддержку незарегистрированных кандидатов выступила и омбудсмен Татьяна Москалькова. «На мой взгляд, нужно пойти навстречу тем, кто просит перепроверить подписи, установить, что они действительно либо неправильно собранные, либо правильно, и решить вопрос по существу»,— цитирует госпожу Москалькову «РИА Новости». Накануне независимые кандидаты, получившие отказ на выборах в Мосгордуму, встретились с главой ЦИКа Эллой Памфиловой. По итогам этой встречи была достигнута договоренность: несмотря на то что Мосгоризбирком не подчиняется напрямую ЦИКу, представители вышестоящей комиссии будут присутствовать на заседаниях избиркома, где будут рассматриваться жалобы незарегистрированных кандидатов.

Всего в Мосгоризбирком на обжалование решений окружных комиссий поступило 12 заявлений. В среду состоялось заседание рабочей группы Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб, где рекомендации на отказ в удовлетворении получили Иван Жданов, Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Юлия Серебрянская и Константин Лисица. Окончательное решение МГИК вынесет в четверг. Также утром 25 июля рабочая группа рассмотрит жалобу Любови Соболь.

Между тем в среду московское управление СКР объявило о возбуждении уголовного дела о воспрепятствовании работе избиркомов по итогам несогласованных акций в Москве. Вероятнее всего, причиной стала самая массовая в ряду несогласованных пикетов и митингов в поддержку политиков, снятых с грядущих сентябрьских выборов в Мосгордуму, акция 14 июля. Она стартовала в Новопушкинском сквере и завершилась у входа в здание Мосгоризбиркома на Моховой улице, где не менее 1 тыс. человек скандировали лозунги с требованием допустить кандидатов до выборов. По мнению СКР, массовые акции «были сопряжены с угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий». Следователи намерены допросить «организаторов и участников» несогласованных пикетов, проходивших в Москве. Кроме того, стало известно о задержании основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Причина — повторное правонарушение, связанное с организацией несогласованного публичного мероприятия. Речь идет о призыве граждан к участию в несанкционированной акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заверил, что возбуждение уголовного дела не помешает зарегистрировать кандидатов в депутаты Мосгордумы, пояснив, что «не могут баллотироваться люди осужденные». По мнению политолога Константина Калачева, уголовное дело — «превентивные меры» властей перед сентябрьскими выборами. «Квалификация действий протестующих и выбор статьи Уголовного кодекса — это ход на обострение. Власть не боится протестов, но опасается именно массовых протестов. Поэтому массовость сбивается, в том числе через демонстрацию готовности к решительным действиям и уголовному преследованию протестующих»,— говорит он. «Вероятно, цель таких нарочито показательных силовых действий состоит в том, чтобы разбить наметивший альянс между "системными" ("яблочники", часть представителей московской КПРФ) и "несистемными" оппозиционерами,— считает политолог Александр Пожалов.— Первые вряд ли заинтересованы идти на обострение ситуации, а вторые комфортно себя чувствуют в формате уличного протеста». По мнению господина Пожалова, политизация и скандализация выборов в случае ее продолжения будет вовлекать все больше москвичей в избирательную кампанию.

Елена Рожкова