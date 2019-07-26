Посольство США одобрило действия Украины во время инцидента с российским танкером

Американское посольство США на Украине поддержало действия Киева во время инцидента с российским танкером Neyma, который был задержан вчера, 25 июля. По мнению ведомства, это «хороший прецедент для мирного разрешения споров».

«То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно, и в соответствии с международными нормами»,— сообщило посольство в Twitter.

Напомним, в четверг, 25 июля, Служба безопасности Украины (СБУ) задержала российский танкер за блокирование украинских кораблей во время событий в Керченском проливе. Как сообщили в СБУ, танкер был задержан во время входа в порт Измаил Одесской области. Экипаж отпустили, так как моряки «не нарушали законов Украины и норм морского права». Они проходят свидетелями по делу и обязаны являться на допросы по вызову следователя. Моряки уже вернулись в Россию.

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля, обвинив их экипажи в нарушении государственной границы РФ. 24 украинских моряка были арестованы и находятся под стражей.

О развитии ситуации с задержанными — в публикации “Ъ FM” «Российские моряки покинули Измаил».