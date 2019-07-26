Российские моряки покинули Измаил

Моряки с задержанного на Украине российского танкера вернулись на родину, сообщили представители компании-судовладельца. Корабль Nika Spirit в четверг, 25 июля, задержали сотрудники СБУ в порту Измаил в Одесской области. По мнению украинских силовиков, этот танкер в ноябре прошлого года участвовал в задержании нескольких украинских судов в Керченском проливе. Тогда у него было другое название — Neyma. В российском МИДе заявили, что выясняют обстоятельства задержания танкера для принятия «адекватных мер».

Повлияет ли это на отношения между странами? И стоял ли за захватом танкера политический расчет? Украинский политолог Александр Кава считает, что масштабного конфликта не последует, поскольку экипаж судна отпущен, а за сам танкер стороны могут судиться годами: «Я не думаю, что это часть каких-то сделок. Скорее, это продолжение инцидента, который случился в Керченском проливе. По сути, данное задержание — это ответная реакция на ту историю.

То есть как только появилась новая возможность привлечь внимание к тому инциденту, украинская сторона решила этим воспользоваться.

Я не думаю, что в данном случае это будет весомым аргументом, тем более экипаж все-таки отпущен. А задержанное судно может просто удерживаться там месяцами, а то и годами, до выяснения обстоятельств».

Танкеру с такой историей не следовало заходить в украинский порт, но желание судовладельца сэкономить перевесило, считает эксперт из Высшей школы экономики Андрей Суздальцев: «Тут была некоторая жадность судовладельца. Танкер старый, 1989 года производства, небольшой. У такого судна, как правило, исходная стоимость не более $50 млн, но это солидные все равно деньги. Между тем, Neyma подлежала ремонту, и экипаж танкера выбрал для этого Измаил — самый западный порт Украины, куда судно вошло совершенно официально. Его поставили к причалу, то есть все было сделано, как положено. Вероятно, СБУ получила информацию, что в украинский порт зайдет танкер, который нужно захватить, так как он был использован для перекрытия Керченского пролива 25 ноября 2016 года. То есть, получается, отомстили железке».

Владелец судна не намерен его бросать, об этом «Интерфаксу» сообщили в компании Altomar Shipping. Ее руководитель в четверг, 25 июля, вылетел в порт Измаил и планирует провести там все выходные в переговорах о судьбе танкера.

Сергей Гусев