Моряки с задержанного Украиной танкера вернулись в Россию

Российские моряки, находившиеся на задержанном танкере Neyma, вернулись на родину. Самолет Кишинев—Москва приземлился в московском аэропорту Домодедово в 4:09 мск.

«Наша функция сейчас завершена, у нас взяли показания, потом компания купила нам билеты — мы из Одессы должны были ехать на поезде до Харькова, а потом в Россию, но по пути компания сама изменила решение, и нас отправили в Молдавию»,— рассказал «РИА Новости» перед вылетом старший механик Сергей Карпов.

По его словам, экипаж судна не знал, что ранее оно носило другое название. «Узнали только при оформлении»,— добавил член экипажа.

В четверг, 25 июля, Служба безопасности Украины (СБУ) задержала российский танкер Nika Spirit за блокирование украинских кораблей во время событий в Керченском проливе. Как сообщили в СБУ, танкер был задержан во время входа в порт Измаил Одесской области. Экипаж отпустили, так как моряки «не нарушали законов Украины и норм морского права». Они проходят свидетелями по делу и обязаны являться на допросы по вызову следователя.

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Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля, обвинив их экипажи в нарушении государственной границы РФ. 24 украинских моряка были арестованы и находятся под стражей.

О развитии ситуации с задержанными — в публикации “Ъ” «Российскому танкеру припомнили Керченский пролив».