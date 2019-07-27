Дальний Восток выходит из берегов

Неделя сильных затяжных дождей для Амурской области обернулась наводнением в ряде районов. В регион в пятницу прибыл глава МЧС Евгений Зиничев, который подчеркнул, что его главная задача — защита населения. В области идет эвакуация жителей, к воскресенью ожидается подтопление 22 населенных пунктов. Амурский прокурор уже предупредил, что у тех, кто не захочет эвакуироваться из своих домов, могут изъять детей «при непосредственной угрозе их жизни или здоровью». К наводнению уже готовятся в Еврейской автономной области и Хабаровском крае, где гребень паводка ожидают к 4–6 августа. В Иркутской области, где во время недавнего стихийного бедствия погибли 25 человек, также вновь прогнозируют резкое повышение воды в реках.

«С 20 июля на территории ДФО наблюдается сложная гидрологическая обстановка в результате обильных осадков в отдельных районах Забайкальского, Приморского, Хабаровского краев и Амурской области,— рассказал Евгений Зиничев.— Благовещенска волна достигнет уже завтра. Вторая волна ожидается 29 июля. Наша основная задача — защита населения». Глава МЧС провел совещание после облета подтопленных территорий с губернатором Амурской области Василием Орловым.

В Приамурье размыты мосты и дороги, подтоплены подворья и дома. По данным на утро 26 июля (данные меняются ежечасно), подтоплены сотни жилых домов, повреждены около 60 участков автомобильных дорог протяженностью более 200 км.

Многие жители пережидают паводок у родственников или в пунктах временного размещения (ПВР), бросив имущество. Другие, отказавшись от эвакуации, предпочли наблюдать за стихией с крыш домов и чердаков. Полностью затопленное село Норск Селемджинского района покинули не все, несмотря на уговоры властей. В четверг удалось эвакуировать на вертолетах (вода поднялась до уровня крыш) еще 17 человек, из них четверо детей.

Отказы от эвакуации жители объясняют опасениями за имущество. Прокурор Амурской области Руслан Медведев обратился к властям на местах с тем, чтобы они проводили с сельчанами разъяснительные беседы, напомнив тем, у кого есть дети, что они несут за них ответственность. «Законодательством предусмотрено основание для принудительного изъятия ребенка при непосредственной угрозе его жизни или его здоровью. В таком случае орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей или у других лиц, на попечении которых он находится»,— пояснил “Ъ” областной прокурор. Он отметил, что наводнение является реальной угрозой для жизни несовершеннолетних.

На совещании с министром по чрезвычайным ситуациям прозвучал прогноз, что 26–27 июля могут быть подтоплены три населенных пункта Селемджинского района, более 340 домов. К 28 июля в зоне паводка могут оказаться уже 14 населенных пунктов Мазановского района (279 домов), потом 8 населенных пунктов (287 домов) в Свободненском и Белогорском районах. К 30 июля к Благовещенску и Благовещенскому району подойдет вторая волна паводка. Жители Амурской области вспоминают масштабное наводнение шестилетней давности, которое также началось в конце июля и продолжалось почти три месяца.

Последствия наводнения в Иркутской области Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Согласно проведенному анализу паводок в нижнем течении реки Зея будет развиваться по модели 2013 года. Всего в зону подтопления попадают семь муниципальных районов, 35 населенных пунктов, где организована работа оперативных и рабочих групп»,— доложил руководитель управления МЧС по Амурской области Матвей Гибадулин.

На территории Амурской области три ГЭС. По данным «РусГидро», с 21 июля Зейская ГЭС задержала в своем водохранилище 3,5 куб. км (3,5 млрд тонн) паводкового стока. Эта вода не прошла вниз по течению, что позволило значительно сгладить негативные последствия паводка.

При этом в водохранилище Зейской ГЭС есть свободная емкость в объеме 12 куб. км, что позволяет станции и дальше эффективно сдерживать паводок. В 2013 году водохранилище станции задержало две трети поступившего в него паводкового стока, что позволило снизить уровень воды в районе Благовещенска примерно на метр. В 2016 году в Зейском водохранилище был полностью аккумулирован максимальный суточный приток за всю историю наблюдений, составивший 16 100 куб. м/с, при этом через станцию пропускалось всего 726 куб. м/с.

К наводнению уже готовятся в Еврейской автономной области и Хабаровском крае, где гребень паводка ожидают 4–6 августа. Власти пока не расценивают ситуацию как критическую.

Между тем в Иркутской области, которая еще не успела оправиться от сильного наводнения, начавшегося 25 июня, спрогнозированы новые повышения уровня воды в реках. Как сообщает ГУ МЧС по региону, 27–28 июля в западных, северо-западных, центральных, южных и верхнеленских районах ожидаются сильные продолжительные дожди, грозы, град и порывы ветра до 18 м/с.

«Ожидается резкое повышение уровня воды на 100–200 см на реках Бирюса, Уда, Ия, Ока, Белая до отметок, близких к критическим»,— отмечается в сообщении ГУ МЧС по Иркутской области.





Напомним, именно эти реки, выйдя из берегов, затопили более 100 населенных пунктов в начале июля. Тогда погибли 25 человек, около 40 тыс. человек частично или полностью лишились имущества.

Последствия наводнения в Иркутской области Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На севере региона бушуют сильные лесные пожары. Горит более 550 тыс. га тайги. Пожары зафиксированы в Мамско-Чуйском, Катангском, Киренском, Бодайбинском, Усть-Кутском районах. На тушении задействованы около 200 парашютистов-десантников, 80 специалистов лесной охраны, 250 мобилизованных граждан, 109 единиц техники и 10 воздушных судов. С 11 июля в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Аэропорты в поселке Мама и в Киренске не принимают воздушные суда из-за сильной задымленности.

Майя Зорина, Благовещенск; Екатерина Еременко, Иркутск