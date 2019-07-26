Дочь-героиня

25 июля президент России Владимир Путин встретился в Кремле с несколькими семьями, пострадавшими от наводнения в Иркутской области. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников рассказывает, что ньюсмейкером в Представительском кабинете в этот день был, впрочем, не Владимир Путин, а маленькая невероятная девочка, перевернувшая его вверх дном. О беспрецедентном случае в этом кабинете — спецкор “Ъ”.

В Кремль в этот день пригласили пять семей с маленькими детьми. Кто ж знал, что все так выйдет. Хотя, возможно, и следовало предположить.

Хотя бы уже в тот момент, когда один мальчик лет четырех, осмотревшись в Представительском кабинете, нашел, видимо, по его представлениям, только одно приличное кресло и уверенно занял его. Ему незачем было думать о том, что кресло предназначалось президенту страны.

Зато устроители мероприятия сразу об этом, конечно, подумали. И кто-то из них смог продемонстрировать мальчику такой взгляд, что тот от неожиданности… Нет, просто сам быстро сполз с кресла.

Было поразительно, как спокойно чувствуют себя дети в Представительском кабинете Кремля. Более того, если в Иркутской области было наводнение, то в Представительском кабинете сразу началось просто цунами. Там, где хозяином, по идее, до сих пор чувствовал себя только один человек, теперь было много хозяев, причем жизни, бьющей через край.

В общем, ситуация была нетипичная для Представительского кабинета, который, кажется, предназначен в основном для того, чтобы люди терялись в нем.

Эти, правда, по-моему, тоже могли потеряться — если бы решили поиграть в прятки.

Слава богу, хоть это им в голову не пришло.

— Как вы добрались? Все хорошо? — приближаясь к креслу, спросил Владимир Путин.

Сразу трое детей, словно приученные хором отвечать на такие вопросы в детском саду, что-то утвердительное промямлили. Кто-то из них, по-моему, еще толком и не говорил (тем более так исчерпывающе, как Владимир Путин), а так, благостно и без остановки лепетал. О, это родительское счастье!

Собственно говоря, и Владимир Путин тоже пауз не делал:

— Вы знаете, что в зоне подтопления, где вы жили, почти 6 тыс. детей проживало…

Но тут одна девочка решила выяснить, кажется, что-то сама с собой, и громко. То есть именно что залепетала.

Отчетливо было слышно только «Папа!» Папа ее, очень молодой человек, и сам-то, честно говоря, мальчик, в это время выпустил девочку из рук, чем она и воспользовалась и продолжала теперь громко обсуждать какую-то историю, понятную, надо полагать, только ей самой и еще, может быть, ее маме, которая, деликатно прикрыв рот рукой, хихикала от нахлынувших на нее родительских чувств.

Она, надеюсь, понимала, что сейчас с ними происходит то, что больше никогда и ни с кем, скорее всего, не произойдет. В присутствии президента страны главным героем происходящего становилась ее расслабленная дочь.

Владимира Путина-то они между тем сбили, конечно, и он поправился, вернее, уточнил:

— 5700 (человек.— А. К.)! Мы всем предложили поехать на отдых. Поступило 3600 заявок, около 1300 родителей отказались по разным причинам. Где-то 1600 уже выехало на отдых. Нет, выехали на отдых почти 2000 — 1995. А сегодня выезжает еще 1600…

Все эти цифры он смог произнести вопреки стараниям уже просто раскричавшейся девочки. Она гуляла между Владимиром Путиным и своей мамой и, кажется, еще своей сестрой, которая сидела рядом с президентом. Кто-то попробовал увести наконец девочку, но Владимир Путин остановил:

— Пускай идет, пускай!

Ну вот она и пошла тогда прямо к нему, со словами «Папа! Папа!»

Ситуация была, разумеется, странная, и Владимир Путин вынужден был публично поправить девочку:

— Папа там,— произнес он тоном, не оставляющим сомнений.

И президент попробовал все же продолжить про отдых пострадавших семей:

— Места разные! Это Черное море — «Артек», «Орленок», это «Океан» во Владивостоке! И близлежащие регионы: Красноярский край, Иркутская область. Кроме этого, Монголия предложила разместить детей!

Девочка вовремя рассмеялась, и Владимир Путин кивнул:

— Мы тоже не отказываемся, с удовольствием детей пошлем туда!

Видно было, что девочка готова хоть сейчас.

У нее в душе происходил сейчас какой-то большой, просто огромный праздник. Ее разрывало от вечной внутренней беспричинной детской радости, так же как иногда разрывает от беспричинного горя, и она так хотела к тому же поделиться ею с этим дядей, единственным, который сидел тут в мрачноватом черном костюме (хоть и в белой рубашке с расстегнутым воротом).

Может, ей хотелось растормошить его, пока он тут все еще старался продолжить:

— Когда мы с вами встречались на месте, я предложил вам поехать в одно из учреждений Управления делами президента. Это будет комплекс «Дагомыс». Это находится прямо на берегу моря, вам понравится… Но я хочу вам немножко расширить программу. Поскольку вы сегодня в Москву приехали, через Москву летите, с Москвой познакомитесь, небольшую экскурсию сделаем!

Трудно сказать, именно ли эти слова повлияли на девочку, но тут она сначала взялась руками за низ платья и начала кружиться, а потом и вовсе задрала платьице в танце от избытка чувств.

— Станцуй нам!.. Да, давай… Станцуй!..— поддерживал ее Владимир Путин, стараясь, по-моему, придать хоть какую-то осмысленность действиям девочки.

Папа ее сидел на стуле, уже просто закрыв лицо руками, и, по-моему, только всхлипывал.

Я думал о том, что им отдадут полную версию видео и что девочка вырастет и будет пересматривать его все чаще, все меньше веря, что это могла быть она, но ведь точно зная, что это все-таки она, черт возьми!

— Завтра предлагаю вам… если вы хотите, конечно… мне кажется, это будет интересно — слетать в Санкт-Петербург! — произнес Владимир Путин.— Посмотрите Санкт-Петербург, и особенно мальчишкам будет интересно, приглашаю вас на военно-морской парад. Это такое красивое и яркое зрелище! Думаю, что всем понравится!

— И-и-и-я!! — произнесла девочка.

Да по-прежнему хоть на край света.

— Какие-то вопросы есть у вас? — спросил он.— Как у вас ваши основные вопросы решаются, связанные с жильем, с выплатой вам компенсаций и так далее?

— У нас уже решилось,— успел вставить кто-то.— Дом дали, взяли и подготовили дом.

— Слава богу! — воскликнул президент.

А когда-нибудь эта девочка покажет это видео (а может, и эту заметку даже) своему парню. Да, она решится, хоть и не вдруг. Потому что ей уж очень, прямо до смерти захочется.

И вот тут настанет момент истины. Он ведь может и перестать понимать, что ему делать дальше. Растеряется, поняв, что она что-то уже совершила в жизни, а он-то еще пока вообще нет. Уйдет в себя, замкнется, не дай бог, если слишком сильно гордый.

Но может, все-таки поверив, что это и правда была она, возликует и попросит ее станцевать теперь уже и для него.