Дым от пожаров продолжает идти по стране

Смог от сильнейших пожаров в Сибири может дойти и до Москвы. Огонь уже прошел по 1,1 млн га лесов, а прямо сейчас горит площадь в 3 млн га. Как отмечают экологи, цифры близки к рекордным. По данным «Авиалесоохраны», лесные пожары зафиксированы в десяти регионах — в Иркутской и Тюменской областях, в Красноярском, Хабаровском, Пермском и Забайкальском краях, в Якутии, Бурятии и в Ямало-Ненецком автономном округе. Едкий смог уже дошел до Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска и многих других городов.

К примеру, журналист новосибирского портала «Тайга.инфо» Алексей Мазур отмечает, что из-за плотной завесы ничего почти не видно: «Несколько дней люди видят не солнце, а бледный круг на сером небе — пейзаж апокалиптический. Можно понять, когда один-два дня стоит дымка, но у многих людей уже начинается паника, приступы астмы, хотя МЧС говорит, что все безопасно. Многие говорят, что чувствуют гарь, хотя я лично не сильно ее ощущаю».

Корреспондент газеты “Ъ” в Омске Аскер Абишев рассказал, что смог несколько дней висел над городом, пока не подул ветер: «С начала прошлых выходных, в течение четыре или пяти дней стоял смог, похожий на туман. Предупреждений не было, просто сказали, что через два-три дня он рассеется. Затем поднялся ветер. Говорят, это все унесло в Тюмень». Корреспондент газеты “Ъ” в Перми Максим Строгов, в свою очередь, сообщил, что плотный туман был особенно хорошо виден с высоты — на завесу жаловались пилоты: «На территории Перми тоже несколько дней назад наблюдалась дымка, это отмечали даже экипажи самолетов, которые заходили на посадку в аэропорту Большое Савино. Но на данный момент ее нет, и каких-то официальных сообщений о причинах возникновения не было».

Стало известно, что смог пришел и в Татарстан. Жители тех городов, которые оказались в зоне едкого тумана, сообщают о гибели насекомых. К такой ситуации привело первоначальное решение местных властей не тратить бюджет на тушение пожаров, а теперь справиться с ними уже невозможно, — спасет только дождь, уверен руководитель противопожарной программы Greenpeace в России Григорий Куксин: «К сожалению, часть этих территорий оказалась отнесена к так называемым зонам контроля, в отношении которых региональные власти имеют право принимать решения о том, что они не будут тушить пожары, потому что это дорого и экономически нецелесообразно. Они посчитали, что ущерб будет небольшим: либо огонь сам погаснет, либо не дойдет до каких-то ценных лесов, не станет угрожать населенным пунктам. Именно из-за этого площадь пожаров стала катастрофически огромной.

К сожалению, мы не в состоянии их потушить — ситуация полностью вышла из-под контроля. Сейчас все зависит только от погоды.

Безусловно, надо продолжать работать, выделять дополнительные силы на борьбу с ЧС. Сейчас мы видим, что смог пересек не только Урал, но и прошел Поволжье, перевалив за Уральские горы. Поэтому есть вероятность, что через несколько дней, если сохранится такой атмосферный перенос на запад, его можно будет увидеть в густонаселенных частях страны, в том числе и в Москве».

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Глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин заявил на этой неделе, что пожары действительно не тушатся из-за труднодоступных зон, но этот подход уже себя не оправдывает из-за масштаба катастрофы. Порядка 130 тыс. человек подписали петицию с требованием ввести режим ЧС на территории всего Сибирского федерального округа.

Александра Козлова