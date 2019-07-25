Сибири закоптили небо

Гарь от лесных пожаров, бушующих в Иркутской области и Красноярском крае, распространилась на соседние регионы — Новосибирскую, Кемеровскую области, Алтайский край и достигла уральских городов. В регионе горит почти 1,3 млн га леса — треть территории Швейцарии. Томичи инициировали петицию, в которой требуют ввести режим ЧС на территории всей Сибири, жители Красноярска планируют провести флешмоб — прогуляться по центру города в масках, респираторах и противогазах. Экологи уверены, что большинство лесных пожаров невозможно потушить, остается только ждать проливных дождей.

Дымка с запахом гари от лесных пожаров, бушующих в Иркутской области и Красноярском крае, окутала всю Сибирь и добралась до Урала. Западная Сибирь утопает в дыму больше пяти дней. Жительница Томска Ольга Козулина создала петицию на портале Сhange.org, в которой потребовала ввести режим ЧС на всей территории Сибири и принять усиленные меры по ликвидации лесных пожаров. «В Красноярске люди ходят в масках, а между тем чиновники на местах и в правительстве до сих пор не объявили режим ЧС для всей территории Сибири! А ведь именно после объявления такого режима в очаги пожаров и прилегающие области, страдающие от задымления, направляются дополнительное финансирование, средства пожаротушения, людские ресурсы и накладывается особая ответственность на должностных лиц за ликвидацию ЧС»,— говорится в петиции. Автор адресовала петицию президенту РФ Владимиру Путину, федеральному правительству, Минздраву РФ, МЧС России, Минлесхозу РФ и Минсельхозу РФ. За два дня петицию подписали более 60 тыс. человек.

25 июля жители Красноярска, следуя призыву общественной группы «За чистое небо», прогуляются по центру города в масках, противогазах и респираторах. «Мин­экологии и прочие структуры продолжают доказывать задымленному городу, что все в пределах нормы! Покажем чиновникам, что нам тяжело дышать?»— говорится в сообщении группы в соц­сети «ВКонтакте». Председатель оргкомитета движения «За чистое небо» Евгений Ходос пообещал напротив здания краевого правительства раздать респираторы всем желающим. «Их не так и много (50 шт.), но всех, кому нужно, — приглашаю. Гулять по городу рекомендую сейчас исключительно в масках или респираторах. Избегайте активных физических нагрузок, при таком задымлении бег просто физически опасен для вашего здоровья»,— сообщил он в группе.

Тем временем власти Красноярского края продолжают настаивать на том, что вводить режим ЧС в регионе и режим «черного неба» в городах преждевременно. «Задымленность в Красноярске сохранится несколько дней. Случаев ухудшения самочувствия жителей региона не зарегистрировано, в медицинские учреждения обращений не поступало»,— говорится в сообщении краевого МЧС. По словам члена рабочей группы по сохранению природных ландшафтов общественного совета при мин­экологии края Наталии Подоляк, смог от лесов не так ядовит, как от металлургических предприятий: «Идет накладка нескольких воздействий. Дым от пожаров смешивается с выбросами предприятий города и становится более едким, однако сократить объемы производства предприятия не просят. Людям это грозит сокращением продолжительности жизни». Наталия Подоляк отмечает, что на фоне неблагоприятных метеоусловий человека могут беспокоить головные боли, головокружения, слабость и аллергия, у некоторых возможен ожог слизистой носоглотки. «Если будет зарегистрирован хоть один доказанный случай вредного воздействия на здоровье человека такого смога, то это даст возможность предъявлять претензии государству»,— говорит Наталия Подоляк.

В Красноярском крае действуют 108 лесных пожаров на площади более 836 тыс. га. За последние двое суток их площадь выросла на 187 тыс. га. По информации правительства, за прошедшие сутки в крае ликвидировано 24 лесных пожара в Абаканском и Эвенкийском районах на общей площади почти 5 тыс. га, 23 очага возгорания находятся в зоне конт­роля. Режим ЧС введен в Богучанском, Кежемском районах и Эвенкии. По информации краевого МЧС, на особом контроле находятся лесные пожары, которые действуют в 20-километровой зоне в Эвенкии и в 4,5 км от эвенкийского поселка Куюмба.

В Иркутской области, где с 11 июля введен режим ЧС, действуют 112 пожаров на общей пощади 459 тыс. га. На сегодняшний день в зоне задымления находятся 114 населенных пунктов в семи районах. Наибольшее число пожаров зафиксировано в Катангском, Киренском и Мамско-Чуйском районах.

Режим «черного неба» введен в ряде городов Кузбасса, в Барнауле, на сутки был введен в Новосибирске (с 15:00 23 июля до 14:00 24 июля). Правительство Кемеровской области поручило предприятиям города задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе Алтайского края не зафиксировано, здоровью граждан ничего не угрожает, уточняет МЧС. Тем не менее «заводы должны уменьшить дымовые выбросы», сообщили “Ъ” в пресс-службе ведомства. Ситуация с дымкой в Новосибирской области полностью стабилизируется после дождей, которые ожидаются 24 и 25 июля, рассказал “Ъ” начальник отдела информационного обеспечения деятельности новосибирского МЧС Павел Винаков.

Вчера воздушные массы принесли дымку с запахом гари в города Урала. В управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило шесть жалоб на запах гари в разных районах Екатеринбурга. «К образованию дымки и усилению процесса накопления вредных веществ в приземистом слое атмосферы привели слабый ветер и высокая влажность. Однако превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) веществ не зафиксировано»,— сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на Уральский гидрометцентр. Там добавили, что в городе и его окрестностях нет техногенных или природных пожаров. «Из-за многочисленных обращений граждан на неприятный запах оперативная группа МЧС проводит объезд и мониторинг ситуации на торфяниках вблизи Екатеринбурга, возгораний не выявлено. Специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории МЧС проводят мониторинг состояния воздуха в различных районах города, превышения ПДК вредных веществ не зафиксировано»,— сообщили спасатели. Впрочем, в свердловском министерстве природных ресурсов и экологии сообщили о превышении ПДК мелкодисперсной пыли в Екатеринбурге в 1,8 раза.

«Для того чтобы оценить состояние экологии в городе, нужно ориентироваться на биоиндикаторы — деревья и кустарники. Если они гибнут — это однозначный показатель, насколько живое сможет выжить в таком городе»,— говорит президент русскоязычного отделения экологов-профессионалов SETAC (Society of Environmental Toxicology) Надежда Кудряшова. По ее словам, химический анализ показателей воздуха очень дорогой и длительный. «Он дает возможность манипуляций. Например, выбросы вредных веществ происходят утром, а измеряют вечером, и это не говорит о том, что данные неправильные, просто измерение проводится в выгодное время»,— объясняет Надежда Кудряшова.

«Практически все пожары действуют в зонах контроля — это зоны, где огонь разрешено не тушить, поэтому его никто тушить и не собирался. Эти пожары начались на вырубках, где был доступ пожарных к территориям, просто власти посчитали это экономически невыгодным»,— сказал руководитель противопожарного отдела российского отделения «Гринпис» Григорий Куксин. По его мнению, теперь пожары будет невозможно потушить, потому что огнем охвачены огромные территории. «Куда пойдет дым, будет зависеть только от погоды. Нужно ждать сильных дождей»,— заключил эксперт.

Юлия Сасевич; Дарья Соколова, Мария Арабей, Екатеринбург