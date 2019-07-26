Смог от пожара в Сибири дошел до Татарстана

Лесные пожары в Сибири стали причиной смога, который наблюдается в Татарстане с 25 июля. Об этом сообщается на сайте управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.

Дымовую мглу зафиксировали метеостанции в разных частях республики. «Смог возник в результате воздушного переноса частичек гари от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Обширный и глубокий высотный циклон над Западной и Средней Сибирью способствует переносу продуктов горения лесов на Урал, Удмуртию, Пермский край, Башкортостан и Татарстан»,— говорится в сообщении.

28 июля в регионе ожидается приход северо-западного и северного ветров, которые очистят воздушный бассейн над Татарстаном.

“Ъ-Казань”