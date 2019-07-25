Пожары тушат петициями

Гарь от лесных пожаров, бушующих в Иркутской области и Красноярском крае, распространилась на Новосибирскую, Кемеровскую области, Алтайский край и достигла уральских городов. Режим «черного неба» введен в Барнауле и ряде городов Кузбасса, режим ЧС — в Иркутской области, а также в ряде районов Красноярского края. На Сhange.org создана петиция, в которой граждане требуют ввести режим ЧС на всей территории Сибири, документ за два дня подписали более 60 тыс. человек. Тем временем площадь лесных пожаров продолжает расти. Экологи уверены, что большинство лесных пожаров будет невозможно потушить — остается только ждать проливных дождей.

Дымка с запахом гари от лесных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае окутала всю Сибирь и добралась до Урала. Западная Сибирь в дыму уже больше пяти дней. Жительница Томска Ольга Козулина создала петицию на портале Сhange.org, в которой потребовала ввести режим ЧС на всей территории Сибири и принять усиленные меры по ликвидации лесных пожаров. «В Красноярске люди ходят в масках, а между тем чиновники на местах и в правительстве до сих пор не объявили режим ЧС для всей территории Сибири! А ведь именно после объявления такого режима в очаги пожаров и прилегающие области, страдающие от задымления, направляются дополнительное финансирование, средства пожаротушения, людские ресурсы и накладывается особая ответственность на должностных лиц за ликвидацию ЧС»,— говорится в петиции.

За два дня ее подписали более 60 тыс. человек. 25 июля жители Красноярска, следуя призыву общественной группы «За чистое небо», планируют прогуляться по центру города в масках, противогазах и респираторах.

«Минэкологии и прочие структуры продолжают доказывать задымленному городу, что все в пределах нормы! Покажем чиновникам, что нам тяжело дышать?» — говорится в сообщении группы во «ВКонтакте».

Тем временем власти Красноярского края настаивают, что вводить режим ЧС в регионе и режим «черного неба» в городах преждевременно. «Задымленность в Красноярске сохранится нескольких дней. Случаев ухудшения самочувствия жителей региона не зарегистрировано, в медицинские учреждения обращений не поступало»,— говорится в сообщении краевого МЧС. По словам члена рабочей группы по сохранению природных ландшафтов общественного совета при минэкологии края Наталии Подоляк, дым от пожаров смешивается с выбросами предприятий города и оказывает больше влияния на здоровье. В Красноярском крае действуют 108 лесных пожаров на площади более 836 тыс. га. За последние двое суток их площадь выросла на 187 тыс. га. Режим ЧС введен в Богучанском, Кежемском районах и Эвенкии. В Иркутской области, где с 11 июля введен режим ЧС, действуют 112 пожаров на общей площади 459 тыс. га. На сегодняшний день в зоне задымления находятся 114 населенных пунктов в семи районах.

Режим «черного неба» введен в ряде городов Кузбасса, в Барнауле, на сутки был введен и в Новосибирске.

В МЧС заявляют, что превышения ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе Алтайского края не зафиксировано, здоровью граждан ничего не угрожает.

Тем не менее «заводы должны уменьшить дымовые выбросы», сообщили “Ъ” в пресс-службе ведомства.

24 июля воздушные массы принесли дымку с запахом гари в города Урала. «К образованию дымки и усилению процесса накопления вредных веществ в приземистом слое атмосферы привели слабый ветер и высокая влажность. Однако превышений ПДК веществ не зафиксировано»,— сообщили в региональном ГУ МЧС. Впрочем, в свердловском министерстве природных ресурсов и экологии сообщили о превышении ПДК мелкодисперсной пыли в Екатеринбурге в 1,8 раза.

В «Гринписе» обращают внимание, что из официально признанных и попавших в сводки региональных диспетчерских служб и ФБУ «Авиалесоохрана» лесных пожаров примерно 9% по площади приходится на пожары, которые тушат, и примерно 91% — на пожары, по которым приняты решения об отказе от тушения. «Это зоны, где огонь разрешено не тушить,— говорит руководитель противопожарного отдела "Гринписа России" Григорий Куксин.— Власти посчитали это экономически невыгодным». По его мнению, теперь пожары будет невозможно потушить, потому что огнем охвачены огромные территории. «Нужно ждать сильных дождей»,— заключил эксперт.

При этом, по последним данным информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров (ИСДМ-Рослесхоз), площадь действующих лесных пожаров в России составляет около 2,5 млн га. 24 июля оперативный штаб Рослесхоза по тушению лесных пожаров поручил министерствам лесного хозяйства Красноярского края и Иркутской области определить создающие задымленность в регионах лесные пожары, действующие в зоне контроля, по которым региональными комиссиями ЧС и ПБ приняты решения о приостановке их тушения, и принять меры по тушению таких пожаров с целью минимизации задымления.

Юлия Сасевич, Новосибирск; Дарья Соколова, Мария Арабей, Екатеринбург; Анна Васильева