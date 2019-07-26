Новак подтвердил предложение «Нафтогазу» краткосрочного контракта

Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа. «Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на год на существующих условиях. Если там какие-то корректировки и могут быть, но это вопрос коммерческих переговоров между компаниями»,— сказал он в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии (цитата по «РИА Новости»).

Господин Новак отметил, что Украина пока никак не отреагировала на это предложение. «Нужно, чтобы правительство прокомментировало, потом мы будем просто обсуждать это на той же самой консультации»,— сказал он.

Ранее о планах России заключить с Украиной краткосрочное соглашение по транзиту газа после истечения текущего контракта в 2019-м сообщило агентство Reuters. По информации агентства, таким образом Россия выиграет время для завершения строительства газовых магистралей в обход Украины. «Нафтогаз» заявил, что не получал предложений.

Напомним, в июле глава Минэнерго Александр Новак обсудил с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем варианты поставок газа в Европу после 2019 года. Стороны назвали свои переговоры конструктивными. Встреча России, Украины и ЕС по газовым вопросам должна пройти в сентябре. В среду, 24 июля, «Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести технические консультации о транзите газа перед сентябрьской встречей.

О ходе переговоров читайте в публикации “Ъ” «Газовые переговоры ушли на каникулы».