Правительство взяли за банки

Бывший председатель правительства Астраханской области Расул Султанов и действующий и. о. заместителя председателя кабинета министров региона Виталий Шведов задержаны по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считает, что они без оснований привлекли в региональный бюджет средства коммерческих банков. Ранее в Астраханской области уже были задержаны несколько членов правительства.

Отстраненный от должности председателя правительства Астраханской области в июне этого года Расул Султанов и действующий и. о. зампреда кабинета министров региона Виталий Шведов стали очередными чиновниками, попавшими под чистки региональной администрации. Следственный комитет РФ (СКР) сообщил о том, что их заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Как считает следствие, работая в правительстве, Расул Султанов и занимавший также пост министра финансов Астраханской области Виталий Шведов привлекли в бюджет региона кредитные средства банков на сумму примерно 6 млрд руб. по ставке от 7% до 8,5% годовых.

При этом, как считают следователи, на счетах бюджета Астраханской области имелись значительные остатки средств и банковский заем региону не требовался.

Более того, как пояснили в СКР, следствие полагает, что при возникновении у чиновников действительной необходимости в дополнительных средствах они могли взять бюджетный кредит по ставке 0,1% годовых. Таким образом, как считает следствие, бюджету региона был причинен ущерб в размере не менее 212 млн руб.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что действия Расула Султанова и Виталия Шведова «привели к подрыву авторитета органов муниципальной власти».

Когда были взяты коммерческие кредиты, следствие не поясняет. Согласно данным Министерства финансов РФ на 1 июля этого года, долг Астраханской области по коммерческим кредитам составляет 3,3 млрд руб., по бюджетным — 14,45 млрд руб. Год назад банковские кредиты в структуре госдолга региона составляли 7,34 млрд руб. В начале 2017 года Астраханская область была должна коммерческим структурам 14,9 млрд руб., а бюджету РФ 14,6 млрд руб. Доходная часть бюджета на 2019 год составляет 50,6 млрд руб., дефицит бюджета — более 3 млрд руб.

Расул Султанов ушел по собственному желанию с поста председателя правительства Астраханской области через пять дней после того, как 5 июня этого года на пост врио главы региона был назначен Игорь Бабушкин. Он работал председателем правительства с апреля 2017 года. После отставки господина Султанова обязанности руководителя кабинета министров исполнял Виталий Шведов, совмещая их с должностью министра финансов. На прошлой неделе исполняющим обязанности вице-губернатора—председателя правительства Астраханской области назначен Александр Шарыкин, до этого работавший в секретариате председателя правительства РФ. Виталий Шведов вернулся к прежней работе.

И.о. заместителя кабинета министров Астраханской области Виталий Шведов Фото: astroblduma.ru

На прошлой неделе в Астраханской области региональным СУ СКР было возбуждено 17 уголовных дел в отношении чиновников и предпринимателей, участвовавших в региональной программе капитального ремонта и переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В материалах расследования фигурируют 15 человек, среди которых действующий и. о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олег Гужвинский. Большинство из них взято под стражу. Позже в прокуратуре пояснили, что по нарушениям в сфере ЖКХ возбуждены 43 уголовных дела, 22 из которых — по материалам надзорного органа.

В пятницу, 26 июля врио губернатора Астраханской области Илья Бабушкин провел закрытое совещание с руководителями силовых структур региона. Подробности встречи в обладминистрации не сообщили, уточнив лишь, что обсуждались вопросы, «связанные с функционированием силовых структур на территории Астраханской области».

Политолог Дмитрий Олейник считает, что напрямую связывать аресты в правительстве Астраханской области с предвыборной кампанией Игоря Бабушкина «было бы неправильно».

«Такие события очень проблематично организовать. Я уверен, что никакой штаб там не сидел и не решал, что надо арестовать членов правительства и это принесет дополнительные очки. Аресты говорят о том, что с приходом нового руководства в целом жизнь в Астраханской области активизировалась: и местное самоуправление, и правительство, и силовики»,— сказал господин Олейник. Тем не менее политолог считает, что последние события принесут пользу господину Бабушкину на выборах, так как он умеет находить общий язык с представителями силовых структур.

Сергей Петунин, Саратов