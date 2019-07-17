В Астраханской области возбудили 17 дел против министров, чиновников и бизнесменов

В Астраханской области возбуждено 17 уголовных дел в отношении действующего и. о. министра строительства и ЖКХ региона Олега Гужвинского, его двух предшественников и еще 12 действующих чиновников и предпринимателей. Все они подозреваются в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Следствие считает, что с 2015 года по настоящее время главы министерств строительства и ЖКХ региона незаконно предоставляли «Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» бюджетные субсидии для оплаты услуг ОАО «Социальные гарантии» вопреки положению Жилищного кодекса РФ и законодательным актам Астраханской области. В результате были незаконно использованы средства бюджета Астраханской области на общую сумму более 47 млн руб.

В рамках реализации программ переселения граждан из аварийного жилфонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства Астраханской области заключены контракты с предпринимателями на строительство квартир на территории Кировского, Трусовского районов Астрахани, Камызякского и Наримановского районов области. Действующие и бывшие главы муниципальных образований, а также ответственные за это направление деятельности сотрудники администрации подписывали акты о приеме выполненных работ, которые не соответствовали предъявленным требованиям, а также проектной документации.

В СУ СКР по Астраханской области “Ъ” сообщили, что с подозреваемыми ведутся следственные действия.

В приемной и. о. министра строительства и ЖКХ региона Олега Гужвинского “Ъ” сказали, что глава ведомства находится на рабочем месте. Источник “Ъ” в правоохранительных органах пояснил, что с ним сейчас работают следователи.

Сергей Петунин, Саратов