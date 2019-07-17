Следствие пришло в аварийные дома

В Астраханской области возбуждено 17 уголовных дел в отношении чиновников и предпринимателей, участвовавших в региональной программе капитального ремонта и переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Как сообщает Следственный комитет России (СКР), в материалах расследования фигурируют 15 человек, среди которых действующий и. о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олег Гужвинский.

Ряд чиновников и предпринимателей, с 2015 года участвовавших в исполнении программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Астраханской области, подпали под уголовное преследование. Как сообщает Следственный комитет России, следственные органы регионального управления СКР возбудили 17 уголовных дел по статьям «мошенничество, совершенное с использованием служебного положения» (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и «превышение должностных полномочий» (ч. 2 ст. 286 УК РФ).

По информации СКР, под подозрение попали действующий и. о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олег Гужвинский и два его предшественника на этом посту.

Имен следствие не называет, но до августа 2018 года ведомство возглавлял Василий Корнильев, а до реорганизации нескольких структур правительства, с сентября 2014 по ноябрь 2016 года, министром строительства и транспорта области был Равиль Умеров. В списке подозреваемых также глава МО «Астраханский сельсовет» Игорь Иванов, начальник отдела по работе с населением администрации Кировского района Астрахани Федор Бабичев, начальник отдела технического надзора управления по капитальному строительству, градостроительной, строительной и жилищной политике администрации МО «Город Астрахань» Сергей Марченко, директор МКУ «Дирекция по реализации целевых программ» Камызякского района Илья Мироедов, заместитель главы администрации МО «Камызякский район» по вопросам ЖКХ и строительства Евгений Ермолаев.

Кроме действующих чиновников в преступлениях подозреваются бывшие первый заместитель министра строительства и ЖКХ области, начальник отдела по работе с населением администрации Советского района Астрахани, глава МО «Наримановский район», заместитель главы МО «Камызякский район», бывший сотрудник строительного надзора Астраханской области и два занимающихся строительством индивидуальных предпринимателя.

Следствие считает, что с 2015 года по настоящее время действующий и бывшие министры строительства Астраханской области незаконно предоставляли средства в виде бюджетных субсидий некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области». Этими деньгами, вопреки положению Жилищного кодекса РФ и законодательным актам Астраханской области, оплачивались услуги АО «Социальные гарантии» (занимается приемом платежей физических лиц, которое принадлежит Агентству по управлению государственным имуществом Астраханской области — 50,1% и ПАО «Сбербанк» — 49,9%). Таким образом, как считает следствие, было незаконно потрачено 47 млн руб. регионального бюджета.

Также при исполнении программы переселения граждан из аварийного жилфонда администрации районов заключили муниципальные контракты с двумя индивидуальными предпринимателями на строительство квартир в Кировском и Трусовском районах Астрахани, а также в Камызякском и Наримановском районах области.

Действующие и бывшие главы муниципальных образований, а также ответственные за это направление сотрудники администраций, зная, что работы по строительству домов не завершены, подписывали акты о приеме работ.

Кроме того, бывший начальник отдела по работе с населением администрации Советского района Астрахани при наличии достаточных материальных и финансовых ресурсов не включил в программу «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на 2019–2024 годы» многоквартирный дом по улице Ахшарумова, техническое состояние которого оценивается как аварийное. При аналогичных обстоятельствах начальник отдела по работе с населением администрации Кировского района Астрахани Федор Бабичев, «игнорируя реальную опасность технического состояния дома по улице Лычманова», рекомендовал собственникам жилья самостоятельно сформировать пакет документов для рассмотрения вопроса о признании дома аварийным и не принял мер к своевременному проведению технического обследования. Дом до сих пор не включен в реестр непригодных для проживания.

Информация об уголовных делах появилась на следующий день после того, как Астраханскую область покинул заместитель генерального прокурора региона РФ Андрей Кикоть. Он рассказал о проверке Генпрокуратурой хода исполнения программы переселения из аварийного жилья в регионе и раскритиковал действия чиновников. По его словам, жилищный фонд по области насчитывает 5600 многоквартирных домов, из которых 80% построено более 30 лет назад. 300 домов признаны аварийными и подлежат расселению. Почти 5200 нуждаются в капитальном ремонте. На фоне этого новое жилищное строительство в регионе ведется малыми темпами, ежегодный прирост составляет не более 3%.

Областная прокуратура, по словам господина Кикотя, плохо надзирает за ходом исполнения программы.

Врио губернатора области Игорь Бабушкин заявил, что жилищный вопрос в Астраханской области «застарелый» и требует «системной переоценки».

Депутат Госдумы от Астраханской области Олег Шеин («Справедливая Россия») охарактеризовал уголовные дела как «расчистку авгиевых конюшен». «Важно пересмотреть сами правила, сделать их неудобными для злоупотреблений. Надо ограничивать долю единственных поставщиков, публиковать в открытом доступе проекты концессионных соглашений и крупных сделок до их принятия»,— считает депутат. По его мнению, это единственный способ избежать ситуации, при которой «через три-четыре года 17 уголовных дел будет возбуждено в отношении уже новых министров строительства».

Сергей Петунин, Саратов