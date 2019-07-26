Fox News: Иран запустил баллистическую ракету

Тегеран провел испытания баллистической ракеты средней дальности, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. По его данным, ракету «Шахаб-3» запустили на юге Ирана. Снаряд пролетел около 960 км в северном направлении и упал в пустыне.

«Мы знаем о сообщениях о снаряде, выпущенном с территории Ирана, пока не комментируем»,— заявил собеседник канала.

Испытания прошли на фоне повышенной напряженности между Ираном и странами Запада, в том числе США. Отношения Тегерана и Вашингтона обострились в июне, когда иранские военные сбили американский беспилотник. В ответ на действия Ирана Белый дом санкционировал нанесение удара по территории страны, но отменил это решение и ввел новые экономические санкции.

Великобритания, Франция, Нидерланды и Италия собираются патрулировать Ормузский пролив поле того, как Иран захватил в проливе два британских танкера, Stena Impero и Mesdar.

Подробнее о новом витке ирано-американского противостояния читайте в материале “Ъ” «Вероятно, Иран допустил ошибку».