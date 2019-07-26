Любовь Соболь задержали и отвезли в ОВД «Тверское»

Оппозиционного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь задержали у выхода из здания Мосгоризбиркома, где она находилась более десяти часов во время рассмотрения жалоб незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Как сообщила в Twitter начальник штаба госпожи Соболь Ольга Ключникова, ее отвезли в ОВД «Тверское».

«При задержании полковник полиции не дал передать Любе сумку с документами, привезли ей паспорт. ОВД двери не открывают, на звонки не отвечают»,— написала госпожа Ключникова.

Адвокат Агоры Иван Сустин прибыл, его пока не пускают. pic.twitter.com/xzwQsELhGP — Ola Chesare (@olachesare) 25 июля 2019 г.

Сама Любовь Соболь сообщила, что ее ведут к оперуполномоченному, не дожидаясь приезда адвоката. Причина задержания не названа.

После 2:00 мск госпожу Соболь отпустили из ОВД, вручив повестку о вызове на допрос в СКР.

Перед задержанием госпожу Соболь вынесли из здания МГИК вместе с диваном, на котором она сидела. Она оставалась в здании примерно до 23:30, настаивая на встрече с главой ЦИКа Эллой Памфиловой. Перед заседанием в 16:00 госпожа Соболь потребовала у председателя комиссии Валентина Горбунова объяснить отказ в ее регистрации на выборы в Мосгордуму, на что господин Горбунов предложил ей обратиться в Следственный комитет. Заседание было сорвано, позже его возобновили в зале, куда не пустили журналистов. Любови Соболь предлагалось подписать протокол о срыве заседания комиссии, но она отказалась.

Напомним, 18 июля МГИК подвел итоги регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва. Всего зарегистрировано 233 кандидата, 57 получили отказ. Рабочая группа МГИК 25 июля рекомендовала оставить в силе решение окружного избиркома об отказе в регистрации Любови Соболь.

Подробнее о ситуации читайте в публикации “Ъ” «Никто не хотел выбывать».