Морякам помогли водой У экипажа на задержанном в КНДР судне кончается продовольствие и топливо

На десятый день с момента задержания пограничниками КНДР сейнера «Сяньхайлинь-8» России удалось добиться того, чтобы 17 морякам судна, 15 из которых граждане России, а двое — Южной Кореи, доставили воду на борт. Об этом сообщил замдиректора компании—владельца судна Сергей Седлер. Как он уточнил, на «Сянхайлинь-8» заканчиваются продукты и топливо. МИД РФ заявил, что предпринимает все возможное для «урегулирования ситуации». Представитель дипмиссии КНДР в Москве отметил, что судно шло под южнокорейским флагом и капитан уже признал факт нарушения территориальных вод.

На российское судно «Сянхайлинь-8» привезли воду, сообщил замгендиректора Северо-Восточной рыболовной компании Сергей Седлер. «Сегодня на судно привезли воду. Доставку организовали корейцы по заявке нашего посольства,— сообщил он.— По провизии заявки пока не было». Он уточнил, что на судне заканчиваются продовольствие и топливо. «Сейчас направлены все силы, чтобы ускорить проведение проверки, чтобы судно скорее вернулось домой, потому что все заканчивается у них»,— добавил он.

По итогам вчерашнего посещения корабля сотрудниками российского консульства в КНДР МИД РФ выпустил заявление, согласно которому уже «поставил перед северокорейской стороной вопрос об обеспечении надлежащих условий пребывания задержанных моряков».

Источник “Ъ” в МИД РФ подтвердил, что работа над освобождением моряков уже ведется, и заверил, что нет сомнений в положительном исходе дела. Согласно информации МИД РФ, экипаж находится «в удовлетворительном состоянии».

Представитель посольства КНДР вчера заявил, что судно шло под южнокорейским флагом, а также что капитан признал нарушение территориальных вод, передает ТАСС. Он уточнил, что сейчас в отношении моряков проводится проверка.

«С учетом хороших отношений между Россией и КНДР ожидаем, что после проверки моряки и судно будут отправлены в РФ»,— добавили в посольстве КНДР.





Отметим, согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, территориальные воды кончаются в 12 морских милях от берега, тогда как судно было задержано приблизительно в 50 милях.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников направила в МИД РФ обращение со своей интерпретацией действий северокорейской стороны. По мнению ассоциации, инцидент связан с ужесточением контроля деятельности корейских кораблей: в 2018 году российская погранслужба «пресекла незаконную деятельность 68 рыболовных судов КНДР у побережья Приморского края».

Председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков заявил, что организация готова предпринять все возможное для освобождения экипажа судна, даже выйти на связь с северокорейскими профсоюзами, если этого попросят родственники задержанных.

Напомним, во вторник стало известно о задержании северокорейскими властями рыболовного судна с 17 моряками — 15 россиянами и двумя южнокорейскими гражданами. 16 июля сейнер покинул порт южнокорейского города Сокчо для ловли краба и, как утверждает Росрыболовство, направился к контрольному пункту «Восток-1». На следующее утро погранслужба КНДР задержала корабль в 55 милях от своих берегов за нарушение так называемой охранной зоны, которая не признается ни Россией, ни мировым сообществом. Сейнер отконвоировали в северокорейский порт Вонсан. Экипажу вменяется нарушение правил въезда и пребывания в стране.

Министерство объединения Республики Корея попыталось узнать детали инцидента и положения рыбаков через межкорейский офис связи в Кэсоне, но не получило ответа. 19 июля Сеул послал аналогичный запрос по линии Красного Креста, однако и эта попытка ничем не закончилась. Об этом вчера сообщило корейское издание The Kyunghyang Shinmun.

Росрыболовство также выступило с заявлением. Ведомство осудило действия северокорейских пограничников и назвало задержание неправомерным. Ссылаясь на информацию российского консульства в КНДР, Росрыболовство сообщило, что «на судне отключены средства технического контроля и спутниковая телефонная связь, изъяты мобильные телефоны у членов экипажа», а капитан и его помощник находятся в гостинице отдельно от остальных и не имеют с ними контакта.

Замдиректора компании также обозначил, что «Сяньхайлинь-8» направлялся в Японское море для ловли краба. Один из источников “Ъ” в МИД РФ предположил возможный сюжет происшедшего инцидента: экипаж перевозил контрабандный товар. Сейнер мог пытаться скрыться от российских пограничников и таким образом оказаться в охранной зоне КНДР. По информации Сергея Седлера, судно на момент задержания было без груза.

“Ъ” не удалось оперативно получить комментарий от Дальневосточного таможенного управления.

Александра Фокина, Михаил Коростиков