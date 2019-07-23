КНДР задержала российское судно с 17 моряками

КНДР в ночь на 17 июля захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту, сообщил “Ъ” Сергей Седлер, замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании, которая владеет кораблем. По его словам, 15 россиян и двух южнокорейцев, направлявшихся с территории Южной Кореи в Японское море для добычи краба, конвоировали в КНДР, где они находятся до сих пор. Российского консула к ним пустили только сегодня. Он сообщил, что закрытых в каютах моряков регулярно обыскивают и допрашивают.

Как сообщил “Ъ” господин Седлер, судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании, вышло из южнокорейского порта Сокчо и направилось в район своего традиционного промысла в Японском море. Захват произошел примерно в 55 морских милях от территории КНДР.

«В 4 часа утра 17 июля прямо на ходу на корабль высадились пограничники и отключили все средства связи,— рассказывает Сергей Седлер.— Мы даже не сразу поняли, что случилось, сначала думали, что они дрейфуют, но потом поняли, что их захватили».

Позже, как выяснилось, их конвоировали в северокорейский порт Вонсан.

Связи с моряками у компании пока нет. 23 июля представителю российского посольства в Пхеньяне наконец-то удалось посетить судно. По его словам, моряков держат на корабле, за исключением капитана, его помощника и двух южнокорейских специалистов (их отселили под арест в гостиницу).

«Там нет вентиляции, температура +30–35 градусов,— сказал Сергей Седлер.— Допрашивают и обыскивают два раза в день, очень жестко». По его словам, ни российскому посольству, ни представителям компании так и не сообщили, когда начнется судебное разбирательство по их вопросу.

Директор компании Виктор Седлер рассказал РБК, что причиной ареста якобы стало незаконное пересечение границы так называемой зоны военного охранения, которую КНДР произвольно установила в 50 морских милях от берега. В международных документах о возможности создания такой зоны не говорится. Существует только понятие территориальных вод (12 морских миль от берега) и исключительной экономической зоны (200 морских миль от берега).

Как сообщил “Ъ” Сергей Седлер, судно на момент задержания было без груза. Водоизмещение рыболовецкого сейнера — 290 тонн, длина — 38 метров. Оно занималось промыслом в водах Японского моря уже два года, и раньше таких проблем с северокорейцами у него не было.

Стоит отметить, что это не первый за последние годы подобный инцидент. В 2016 году пограничники КНДР задержали спортивное судно «Элфин», возвращавшееся с соревнований в южнокорейском Пусане. Оно было отконвоировано в один из портов КНДР, но вскоре отпущено. Тогда Пхеньян описал произошедшее как «недоразумение». 19 июня этого года Морской спасательно-координационный центр Владивостока сообщил, что российскую яхту «Андиамо» в Японском море в 112 милях от побережья Северной Кореи в открытом море, предположительно, пытались остановить северокорейские рыбаки. Позже яхту освободили, и она вернулась в порт Находка. Тем не менее задержание на столь долгий срок и в столь жестких условиях, как сейчас, происходит впервые за долгое время.

Российские власти часто задерживают северокорейские суда, занимающиеся браконьерством близ берегов России. Периодически дело принимает весьма опасный оборот: в октябре 2016 года пограничники ФСБ попытались задержать северокорейское судно с 50 рыбаками, незаконно вылавливавшими крабов и кальмаров. Моряки оказали сопротивление, пограничники открыли огонь, в результате чего двое россиян и девять северокорейцев получили ранения. В июне 2017 года были задержаны еще пятеро браконьеров из КНДР. В июне 2018 года произошло аналогичное происшествие. Обычно задержанным северокорейцам предъявляют обвинения по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов) и ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ).

“Ъ” запросил комментарии у МИД РФ в связи со сложившейся ситуацией.

Михаил Коростиков