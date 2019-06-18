Японские воды атакованы северокорейскими рыбаками

Японские пограничники фиксируют необычайно много северокорейских браконьеров, промышляющих в исключительной экономической зоне страны. Причиной наплыва рыбаков может быть дефицит продовольствия в КНДР, вызванный начавшейся в 2019 году крупнейшей за последние 40 лет засухой. В связи с неурожаем почти половина населения страны находится на грани голода, сообщает Всемирная продовольственная программа ООН. Россия и многие другие страны активно оказывают КНДР продовольственную помощь.

Как сообщило во вторник японское агентство NHK со ссылкой на источники в государственных органах страны, с конца мая службой безопасности на море было обнаружено более 300 рыболовецких судов из КНДР. Они незаконно вылавливали кальмаров в исключительной экономической зоне Японии.

Северокорейские суда добывали морепродукты до начала открытия сезона их вылова японскими рыбаками.

Против нарушителей японскими пограничниками были применены брандспойты. Покидая японскую акваторию, северные корейцы перерезали сети и снасти.

Фото: AP

Незаконный заход в японские воды северокорейских судов может быть непосредственно связан с сильнейшей за последние 40 лет засухой, с которой КНДР борется с начала 2019 года. Рекордно малое количество осадков привело к плохому урожаю, о чем сообщила даже официальная партийная газета «Нодон Синмун». С января по май выпало всего 54,4 мм осадков, из-за чего 40% населения (около 10 млн человек) нуждается в продовольствии.

Северная Корея часто сталкивается с продовольственными кризисами. Например, в 2018 году из-за аномальной жары и наводнений в КНДР также был неурожай. В нехватке продовольствия власти страны обвиняют не только минимальное с 1982 года количество выпавших осадков, но и международные санкции, которые были введены в 2016–2018 годах в связи с проведением ракетно-ядерных испытаний.

Впрочем, санкции, наложенные на Северную Корею, не предусматривают запрета на оказание гуманитарной помощи. Так, в списке стран, которые уже пожертвовали средства на закупку продовольствия для Северной Кореи, фигурируют Российская Федерация, Швеция, Швейцария, Канада, Франция и Ирландия. Помимо денежных пожертвований в этом году Россия поставила в КНДР по меньшей мере пять партий отечественной пшеницы.

Также в середине июня правительство Южной Кореи пожертвовало $8 млн для закупки продовольствия и необходимых медикаментов для женщин и детей. Деньги правительство страны отправило гуманитарным организациям, Всемирной продовольственной программе и Детскому фонду ООН. Только эти две гуманитарные организации были допущены до работы на территории Северной Кореи.

Оказывала помощь КНДР и неправительственная гуманитарная организация Финляндии Fida International. Она планировала работать в стране до 2021 года, однако ей пришлось досрочно завершить свой проект в связи с тем, что его оказалось невозможно реализовывать. Препятствиями послужили ограничения в рамках санкций, наложенных на Северную Корею, а также затруднения, которые были вызваны ограничениями финансового сообщения с КНДР.

Елизавета Дубинина