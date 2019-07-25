На задержанном в КНДР российском судне заканчиваются провизия и топливо

Продукты питания, вода и топливо заканчиваются на задержанном в КНДР сахалинском судне «Сянхайлинь-8». Об этом ТАСС сообщил представитель компании—владельца судна Северо-восточная рыболовная компания. «Сейчас направлены все силы, чтобы ускорить проведение проверки, чтобы судно скорее вернулось домой, потому что все заканчивается у них: и провизия, и топливо»,— сообщил собеседник агентства.

Ранее в компании говорили, что причиной задержания судна стало пересечение 50-мильной зоны. «Что это за зона — неизвестно»,— рассказали там.

КНДР в ночь на 17 июля захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту, сообщил “Ъ” Сергей Седлер, замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании. По его словам, 15 россиян и двух южнокорейцев, направлявшихся с территории Южной Кореи в Японское море для добычи краба, конвоировали в КНДР.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «КНДР задержала российское судно с 17 моряками».