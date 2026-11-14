«Свита держала его, хотя он умолял отпустить его на покой»

Из дневника Андрея Дятлова: «В момент, когда Л. И. Брежнева хоронили, я распахнул форточку, и на редакцию обрушился жуткий рев. У нас под боком два вокзала — Белорусский и Савеловский,— несколько заводов, да и сама наша типография. И когда на них завыли все гудки и сирены!.. И только потом воздух стали стегать глухие удары орудийных залпов… На душе тоскливо. И все разом смолкло. Минута, к которой все так тянулось все эти дни — десятимиллионный город, разговоры, газеты,— щелкнув, отскочила в бывшее, словно предохранитель с курка. И разом тягостное, давящее что-то закончилось, ушло тоже».