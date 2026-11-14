Экс-губернатор Белгородской области отказался от канала на 400 тыс. подписчиков
Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в июне назначенный на должность посла РФ в Абхазии, решил отказаться от Telegram-канала «Настоящий Гладков», на который подписано более 397 тыс. пользователей. По его словам, деятельность, связанная с его новой дипломатической работой, теперь будет освещаться в канале «Вячеслав Гладков», где пока не более 1 тыс. подписчиков.
С чем связано это решение, бывший губернатор не уточнил. «Исходя из тех должностных полномочий, которые возложены на чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Абхазия, буду публиковать на канале "Вячеслав Гладков"»,— написал он.
По данным «Ъ», тем, что бывший губернатор продолжает вести канал, на который подписана в основном белгородская аудитория, были недовольны в Кремле. Источник в администрации президента ранее говорил «Ъ», что господин Гладков «никак не может понять свою новую роль».
Вячеслав Гладков руководил Белгородской областью с 2020 года. В мае 2026-го его сменил Герой России, генерал-майор Александр Шуваев.