В Минцифры заявили, что операторы связи договорились с банками о маркировке звонков
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Операторы связи «большой четверки» и крупнейшие банки договорились об условиях маркировки звонков и заключили договоры, говорится в сообщении на сайте Минцифры. «В ближайшее время все вызовы от этих банков будут промаркированы»,— указано в сообщении.
Ранее “Ъ” писал, что операторы связи дали новую отсрочку от блокировки вызовов крупнейшим банкам до 13 ноября, чтобы завершить переговоры о заключении договоров на маркировку звонков, как обещали ранее. До этого операторы грозились заблокировать банковские вызовы с 15 октября 2026 года, однако затем Минцифры объявляло, что договорилось с операторами связи об отсрочке меры до 1 ноября.
С 1 сентября 2025 года вступили в силу требования об обязательной маркировке вызовов от юрлиц. Бизнес теперь обязан заключать договоры с операторами, чтобы те, пропуская звонок абоненту, отображали на экране телефона название юрлица. Мера призвана таким образом защитить граждан от мошенников. Большинство компаний такие договоры заключили, однако ряд крупных банков, в числе которых, например, Альфа-банк, ВТБ, Сбербанк и Т-Банк, до сих пор этого не сделали. У операторов «большой четверки» маркировка стоит в среднем 30 коп. за попытку вызова. При этом плата с инициатора вызова взимается вне зависимости от того, было установлено соединение или нет.
11 ноября операторы заявляли, что, по данным финансовых организаций, более 85% всех исходящих звонков от банков адресованы для взыскания задолженности.
В «МегаФоне» “Ъ” сказали, что достигли коммерческих договоренностей о внедрении системы маркировки со всеми банками, звонки от этих организаций теперь будут «полностью соответствовать действующим требованиям законодательства». «Это позволит нашим абонентам получать полноценный уровень сервиса, гарантируя прозрачность и безопасность входящих вызовов»,— говорят в компании.
«Мы убеждены, что комфорт и безопасность клиентов — общий приоритет для банков и операторов связи. Именно поэтому мы первыми из операторов вместе с крупнейшими кредитными организациями страны выработали совместное решение: звонки этих банков нашим клиентам маркируются в соответствии с требованиями законодательства и заключаемыми между нами договорами»,— заявили в «Вымпелкоме».
В МТС заявили, что уладили формальности с банками. «Все кредитные организации начали исполнять требования закона и подключились к системе маркировки вызовов»,— говорят в компании.
«Нам удалось достигнуть договоренностей с банкам в рамках предложенных нами пакетов для звонков. Решение, как и ожидалось, стало компромиссным и оптимальным для обеих сторон»,— заявили в «Т2 Мобайл».
Ранее представители крупного банковского бизнеса заявляли “Ъ”, что требование об обязательной маркировке основывается на некорректном толковании закона, который на самом деле устанавливает обязанность оператора связи довести маркировку до абонента.