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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Медиа и ТелекомТелекоммуникации

В Минцифры заявили, что операторы связи договорились с банками о маркировке звонков

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Операторы связи «большой четверки» и крупнейшие банки договорились об условиях маркировки звонков и заключили договоры, говорится в сообщении на сайте Минцифры. «В ближайшее время все вызовы от этих банков будут промаркированы»,— указано в сообщении.
Ранее “Ъ” писал, что операторы связи дали новую отсрочку от блокировки вызовов крупнейшим банкам до 13 ноября, чтобы завершить переговоры о заключении договоров на маркировку звонков, как обещали ранее. До этого операторы грозились заблокировать банковские вызовы с 15 октября 2026 года, однако затем Минцифры объявляло, что договорилось с операторами связи об отсрочке меры до 1 ноября.
С 1 сентября 2025 года вступили в силу требования об обязательной маркировке вызовов от юрлиц. Бизнес теперь обязан заключать договоры с операторами, чтобы те, пропуская звонок абоненту, отображали на экране телефона название юрлица. Мера призвана таким образом защитить граждан от мошенников. Большинство компаний такие договоры заключили, однако ряд крупных банков, в числе которых, например, Альфа-банк, ВТБ, Сбербанк и Т-Банк, до сих пор этого не сделали. У операторов «большой четверки» маркировка стоит в среднем 30 коп. за попытку вызова. При этом плата с инициатора вызова взимается вне зависимости от того, было установлено соединение или нет.
11 ноября операторы заявляли, что, по данным финансовых организаций, более 85% всех исходящих звонков от банков адресованы для взыскания задолженности.
В «МегаФоне» “Ъ” сказали, что достигли коммерческих договоренностей о внедрении системы маркировки со всеми банками, звонки от этих организаций теперь будут «полностью соответствовать действующим требованиям законодательства». «Это позволит нашим абонентам получать полноценный уровень сервиса, гарантируя прозрачность и безопасность входящих вызовов»,— говорят в компании.
«Мы убеждены, что комфорт и безопасность клиентов — общий приоритет для банков и операторов связи. Именно поэтому мы первыми из операторов вместе с крупнейшими кредитными организациями страны выработали совместное решение: звонки этих банков нашим клиентам маркируются в соответствии с требованиями законодательства и заключаемыми между нами договорами»,— заявили в «Вымпелкоме».
В МТС заявили, что уладили формальности с банками. «Все кредитные организации начали исполнять требования закона и подключились к системе маркировки вызовов»,— говорят в компании.
«Нам удалось достигнуть договоренностей с банкам в рамках предложенных нами пакетов для звонков. Решение, как и ожидалось, стало компромиссным и оптимальным для обеих сторон»,— заявили в «Т2 Мобайл».
Ранее представители крупного банковского бизнеса заявляли “Ъ”, что требование об обязательной маркировке основывается на некорректном толковании закона, который на самом деле устанавливает обязанность оператора связи довести маркировку до абонента.
Минцифры
Рынок мобильной связи
Технологии

Авторы

  • Алексей Жабин
    Алексей Жабин
    заместитель заведующего отделом