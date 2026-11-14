Семья из трех человек погибла при атаке ВСУ в Белгородской области
В поселке Пролетарский Ракитянского округа Белгородской области в результате удара беспилотника по частному дому погибли три человека. Жертвами стали супруги и их 24-летняя дочь, сообщили в региональном оперативном штабе.
Первоначально власти информировали о гибели только главы семьи. Позднее на месте происшествия обнаружили тела его жены и дочери. Еще один мужчина получил повреждения мягких тканей головы.
После попадания беспилотника здание разрушилось, внутри начался пожар. Возгорание удалось ликвидировать.