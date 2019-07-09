Украинским морякам предъявили окончательные обвинения

Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции. «Всем предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой")»,— сообщил ТАСС адвокат Сергей Бадамшин.

Как пояснил юрист, после предъявления обвинения следствие должно уведомить сторону защиты об окончании предварительного расследования, после чего обвиняемых и их адвокатов начинают знакомить с материалами уголовного дела.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля, обвинив их экипаж в нарушении государственной границы РФ. 24 украинских моряка были арестованы и останутся под стражей до 24 июля.

Западные страны осудили действия России. В мае 2019-го Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить моряков. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с просьбой отпустить украинских моряков.

О развитии ситуации с задержанными — в публикации “Ъ” «В украинских моряках не увидели военнопленных».