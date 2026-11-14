Пашинян: Армения вплотную подошла к установлению дипотношений с Турцией
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о нормализации отношений с Турцией. Он выступил в Институте международных и европейских дел (IIEA) в Ирландии.Там премьер сообщил, что два дня назад провел очень позитивную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«С обеих сторон было зафиксировано, что мы очень близки к установлению дипломатических отношений и полноценному открытию границ, — отметил господин Пашинян (цитата по «Интерфаксу»). — Уверен, что в ближайшем будущем мы достигнем полноценного урегулирования отношений с Турцией».
В том же выступлении армянский премьер рассказал о своей недавней успешной встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Мой вывод от этой встречи такой: сейчас у нас есть очень реальный и исторический шанс установить долгосрочный, окончательный, надежный мир. Это миссия нашего правительства», — объявил господин Пашинян.
Нормализация армяно-турецких отношений тесно связана с попытками Армении заключить мир с Азербайджаном. Однако официальное заявление об установлении дипломатических отношений и открытии границ между двумя странами пока не прозвучало.