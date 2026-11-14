Пашинян: Армения вплотную подошла к установлению дипотношений с Турцией

В том же выступлении армянский премьер рассказал о своей недавней успешной встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Мой вывод от этой встречи такой: сейчас у нас есть очень реальный и исторический шанс установить долгосрочный, окончательный, надежный мир. Это миссия нашего правительства», — объявил господин Пашинян.