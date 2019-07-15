МИД России подтвердил переговоры об обмене украинских моряков

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин сообщил, что Россия и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных в Керченском проливе украинских моряков. «Не могу комментировать. Конечно, обсуждаем»,— ответил он на соответствующий вопрос журналистов (цитата по «РИА Новости»). О подробностях переговорного процесса господин Карасин не рассказал.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля, обвинив их экипаж в нарушении государственной границы РФ. 24 украинских моряка были арестованы и находятся под стражей.

Страны Запада осудили действия России. В мае 2019-го Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить моряков. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с просьбой отпустить украинских моряков. В начале прошлой недели морякам предъявили окончательные обвинения.

Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил 90-процентную уверенность, что Россия до 21 июля вернет украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. По его мнению, Россия понимает последствия за невыполнение решения арбитража ООН в виде ограничения судоходства для российских судов.

О развитии ситуации с задержанными — в публикации “Ъ” «В украинских моряках не увидели военнопленных».