ЛУКОЙЛ прикупит сернистого газа

ЛУКОЙЛ, начавший активную экспансию в Африку, до ноября рассчитывает войти в новый зарубежный актив. На этот раз компания покупает 5% в крупном шельфовом проекте по добыче газа в ОАЭ, который должен быть запущен в середине 2020 годов. Но, считают эксперты, эту инвестицию стоит рассматривать скорее как портфельную, если компания не сможет нарастить свой пакет.

ЛУКОЙЛ в октябре планирует подписать соглашение с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) о вхождении в проект Ghasha по добыче газа на шельфе ОАЭ. Компания рассчитывает купить долю в 5%, сообщил глава компании Вагит Алекперов. По его словам, пока идет «активная финальная часть переговоров». Остальные доли ADNOC ранее продала итальянской Eni (25%), германской Wintershall (10%) и австрийской OMV (5%). Суммы сделок не раскрывались, сообщалось, что Eni должна будет оплатить четверть стоимости разработки проекта соразмерно своей доле.

Проект Ghasha включает морские нефтяные, газовые и конденсатные месторождения Hail, Ghasha, Dalma, Nasr, Sarb и Mubarraz. Запустить его планируется после 2024 года. Объем производства газа ожидается на уровне около 15 млрд кубометров в год, нефти и конденсата — более 6 млн тонн в год. Срок концессионного соглашения составляет 40 лет с ноября 2018 года. Инвестиции в проект не назывались. Совокупный входной платеж Eni за долю в концессиях Ghasha, нижний Zakum, а также Umm Sharif и Nasr составил $875 млн. На месторождениях будет добываться высокосернистый газ, что осложняет их разработку.

Это не первая зарубежная покупка ЛУКОЙЛа за последние месяцы. Компания начала активную экспансию в развитые проекты на шельфе Африки, но до этого доля вхождения всегда была выше. Так, в июне производитель договорился о выкупе первой доли в стране — 25% в проекте Marine XII в Республике Конго у структуры британской New Age за $800 млн. Партнером компании по проекту также будет Eni (владеет 65%).

Помимо этого в январе ЛУКОЙЛ зарегистрировал структуру Lukoil Upstream Production Nigeria Ltd в Нигерии, где ему с сентября 2014 года принадлежит 18% в глубоководном проекте на блоке OML-140. На блоке открыто месторождение Nsiko и выделен ряд перспективных структур. Также ЛУКОЙЛ рассматривает реализацию опциона на покупку 40% акций у американской Chevron на блок 132 в стране и ведет переговоры с итальянской Eni о вхождении в проект Aba. Еще один пакет в 37,5% ЛУКОЙЛу принадлежит в проекте разработки участка Этинде в акватории Камеруна в Гвинейском заливе (Западная Африка).

В конце июня Вагит Алекперов сообщал, что компания может вести не только добычу в Африке, но и заняться развитием проектов по сжижению газа в Камеруне и Конго. Также он не исключил СПГ-трейдинг в будущем. В России заниматься производством и экспортом СПГ компании не позволяет законодательство, так что строительство заводов по сжижению внутри страны компания не рассматривает. Также у компании, которая в прошлом году получила рекордный свободный денежный поток, существенно ограничен доступ к новым участкам в РФ, так как она не имеет права работать на шельфе.

Андрей Полищук из Райффайзенбанка отмечает, что 5% в Ghasha — довольно маленькая доля, которая больше похожа на портфельную инвестицию. Вероятно, ЛУКОЙЛ рассматривает возможность увеличения доли в процессе развития проекта, считает он.

Ольга Мордюшенко