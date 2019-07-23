ЛУКОЙЛ нашел место для нефтехимии

ЛУКОЙЛ, готовящий к осени стратегию по нефтехимии, выбрал площадку для завода по выпуску полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год в Нижегородской области. Компания собирается наращивать добычу газа за счет запуска новых месторождений на Каспии и ищет варианты для его монетизации. Но развитие региона тормозит вопрос направления поставок газа с Хвалынского месторождения.

Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов сообщил, что компания приняла инвестрешение о создании производства пропилена ориентировочной мощностью 500 тыс. тонн в Кстово Нижегородской области. Он пояснил, что предприятие будет перерабатывать собственное сырье ЛУКОЙЛа, а продукция пойдет на экспорт.

Другим вариантом размещения завода была площадка в Пермском крае. Как говорил в мае вице-президент компании по нефтепереработке, нефтехимии, газопереработке Рустем Гималетдинов, преимуществом реализации проекта в Перми является наличие большого количества «самого правильного сырья» — этана, сжиженных углеводородных газов и легкой нафты. В то же время нижегородские власти отмечали, что на площадке в Кстово производство полипропилена может стать логическим продолжением работы двух новых установок каталитического крекинга мощностью 4 млн тонн в год, побочным продуктом которых является пропилен.

В последнее время ЛУКОЙЛ активно ищет пути монетизации растущих объемов добычи газа, в основном с каспийских месторождений.

Помимо новых нефтехимических мощностей компания рассматривает создание производства удобрений, а также участвует в конкурсе на покупку татарского производителя азотных удобрений «Аммония». Во вторник Вагит Алекперов пояснил, что ЛУКОЙЛ сохраняет интерес к активу, но его заявка была «неагрессивной». Еще один серьезный претендент на завод — структура СДС «Азота» Романа Троценко.

Как сообщил господин Алекперов, ЛУКОЙЛ продолжит активную работу на Каспии в ближайшие годы. Так, в сентябре компания планирует начать бурение в рамках третьей очереди освоения месторождения имени Владимира Филановского (выведено на проектную мощность 6 млн тонн в год) и к концу года ввести в эксплуатацию первые скважины. Также господин Алекперов подтвердил планы в 2021 году начать эксплуатационное бурение на еще одном месторождении на каспийском шельфе — Ракушечном. Инвестиции в его обустройство ЛУКОЙЛ оценивает в 60 млрд руб. Начало промышленной добычи ожидается в 2023 году. Помимо этого, ЛУКОЙЛ планирует в 2020 году начать бурение на месторождении Хазри в акватории Каспийского моря. Если оно даст хорошие результаты, то компания займется наиболее эффективным месторождением. Как отметил посетивший во вторник платформу месторождения имени Владимира Филановского глава Минэнерго Александр Новак, развитие Каспия идет на основе отечественных технологий и промышленности.

Но, как пояснил глава ЛУКОЙЛа, темпы освоения компанией месторождений на севере Каспия после 2021 года могут снизиться из-за нерешенности вопроса о транспорте газа с Хвалынского месторождения (разрабатывается на условиях СРП с «Казмунайгазом»).

Работа на нем приостановлена в 2015 году.

Помимо российских проектов ЛУКОЙЛ рассматривает новые зарубежные активы. Так, осенью компания планирует войти в проект Ghasha по добыче газа на шельфе ОАЭ, получив долю в 5%, которой сейчас владеет ADNOC (Национальная нефтяная компания Абу-Даби). Подписать соответствующий контракт ЛУКОЙЛ рассчитывает в сентябре-октябре. Остальными участниками проекта являются итальянская Eni (25%), германская Wintershall (10%), австрийская OMV (5%).

Ольга Мордюшенко