«Вертолетам России» организуют обеды на 12 млн рублей

Засекреченная компания выиграла тендер на 12 млн руб. на организацию обедов для «Вертолетов России», которые входят в госкорпорацию «Ростех». Согласно техническому заданию, опубликованному на сайте «Ростендер», комплексный обед должен состоять из салата, супа, горячего блюда с гарниром, холодных закусок, а также десерта и напитка. В меню каждого комплексного обеда должно быть не менее 30 видов салатов, столько же супов и горячего, а также не менее 20 видов десерта.

В качестве закусок руководителям компании среди прочего предлагается салат с уткой, с креветками, с морским окунем, с копченым лососем, с курицей и ананасом, с телятиной, с крабом.

На первое в комплексном обеде представлены суп с крабом, гаспаччо, суп с морепродуктами, суп из ягненка, а также огуречный суп с креветками и лимонным сорбетом. Из осетрины, язычков ягнят, телячьих медальонов, утиных ножек, лосося, дорадо, котлет из диких кабанов нужно сделать выбор горячего блюда.

Среди десертов есть выбор между муссом из манго, профитролями, дынным креме, «пьяной грушей» и шоколадным бисквитом с муссом из куантро.

Название компании, выигравшей тендер, не раскрывается. На сайте размещения тендеров есть лишь информация о том, что тендер закрыт и итоги подведены. Договор с компанией заключен до 30 апреля 2020 года.

Как рассказали в пресс-службе «Вертолетов России», в первую очередь, речь идет об обедах для гостей — как правило, это иностранцы, приезжающие в «Вертолеты России» на различные переговоры. Их количество непостоянно, поэтому предоставляется возможность заказывать такие обеды сотрудникам, которые готовы их оплачивать самостоятельно — соответствующая сумма ежемесячно вычитается из их заработной платы, с каждым из них заключено дополнительное соглашение к трудовому договору.

Цена такого комплексного обеда в «максимальной комплектации» — напиток, салат, суп, горячее, десерт — 1617 рублей 50 копеек, она включает в себя в том числе услуги доставки и обслуживания, за счет чего компания не тратит деньги на содержание поваров и официантов.