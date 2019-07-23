Краудфандингу прописали лимиты

Предложенные ко второму чтению поправки в законопроект о краудфандинге вводят годовые лимиты не только для инвесторов (600 тыс. руб.), но и для заемщиков (1 млрд руб.). Последнее ограничение позволяет избежать регуляторного арбитража, чтобы эмитенты облигаций не использовали краудфандинговые площадки для размещений ценных бумаг.

В тексте законопроекта по краудфандингу, одобренному комитетом Госдумы по финансовому рынку ко второму чтению в 22 июля, законодатели ограничили сумму, которую смогут привлекать юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) через инвестиционные платформы, 1 млрд руб. в год. Эта сумма соотносится с требованиями закона «О рынке ценных бумаг», при которых «составление и регистрация проспекта ценных бумаг не являются обязательными», отмечается в законопроекте.

Как пояснил “Ъ” директор департамента бизнеса краудлендинговой площадки «Город денег» Армен Минасян, это необходимо, «чтобы не появились схемы обхода данного закона», так как без такого ограничения «крупный заемщик, который не может выполнить ковенанты для выпуска проспекта, теоретически может привлечь деньги в ценные бумаги через краудинвестинг». В странах, где краудлендинг и краудинвестинг регулируются, также существует подобная оговорка из тех же соображений, отмечает эксперт. Но ограничение суммы не должно сказаться на российском рынке в ближайшее время. «Основной сектор финансирования у нас в стране — микробизнес и малый бизнес,— говорит Минасян.— Сделки на сотни миллионов рублей единичны, а достижение суммы в 1 млрд руб. сейчас возможно лишь в теории».

По данным ЦБ, по итогам 2018 года объем рынка краудфандинга превысил 15,2 млрд руб., что почти на 34% больше, чем в 2017 году. Объем средств, который удалось получить юрлицам посредством инвестиционных площадок, вырос на 36%, с 10,8 млрд до 14,6 млрд руб. Таким образом, на долю финансирования МСБ пришлось 96% всех собранных с помощью краудфандинга средств.

Для неквалифицированных инвесторов, как ранее настаивал ЦБ, будет установлен лимит вложения на уровне 600 тыс. руб. в год (см. “Ъ” от 19 марта 2018 года). По словам главы краудлендинговой платформы Penenza Дмитрия Пангина, средний объем вкладываемых средств одним инвестором меньше 600 тыс. руб. Вместе с тем, по его словам, «нелогично, что закон вводит ограничения на работу инвесторов и получателей инвестиций именно через платформы, аккредитованные ЦБ, тогда как для неаккредитованных и зарубежных платформ такого запрета нет». По мнению господина Пангина, это может привести к тому, что те платформы, которые существуют в рамках российской юрисдикции, становятся менее конкурентоспособными.

Второе и третье чтение законопроекта запланировано на 23 и 24 июля. Банк России после вступления закона в силу (планируется, что это будет 1 января 2020 года) будет вести реестр операторов инвестплатформ (ОПИ). Без включения в реестр заниматься краудфандингом платформы не смогут. Для участников рынка до 1 июля 2020 года будет действовать переходный период, в течение которого они должны будут привести свою деятельность в соответствие с требованиями закона. ОПИ будут обязаны передавать данные в бюро кредитных историй и попадут под действие закона о противодействии легализации преступных доходов.

Светлана Самусева