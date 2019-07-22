«Слуга народа» лидирует на выборах в Раду с 42,35% голосов

Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского лидирует на внеочередных выборах в Верховную раду, сохраняя значительный отрыв от конкурентов. Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук объявила, что выборы признаны состоявшимися.

По итогам обработки ЦИКом 46,22% протоколов, «Слуга народа» получает 42,35%, второе место с 12,80% у «Оппозиционной платформы — За жизнь», председателем политсовета которой является Виктор Медведчук, на третьем — партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» с 8,70%. Следом за ними идут «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,05%) и «Голос» Святослава Вакарчука (6,43%).

На зарубежных избирательных участках после обработки 100% протоколов лидирует «Европейская солидарность» (29,55%). На втором месте «Слуга народа» (28,13%), на третьем — «Голос» (19,67%).

О том, как проходили досрочные выборы в Раду,— в материале “Ъ” «Служебное соответствие».