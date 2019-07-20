«Слугами» вперед

На Украине в воскресенье пройдут парламентские выборы, победителем которых, по данным социологов, станет пропрезидентская партия «Слуга народа». Она претендует на большинство мест в парламенте, а при определенном раскладе даже сможет формировать правительство и утверждать президентские инициативы без оглядки на остальных. Впрочем, процесс обновления политической элиты Украины на этом не завершится. В окружении президента Владимира Зеленского не исключают, что до конца года придется провести еще одно общенародное голосование — досрочные выборы в местные органы власти.

В ожидании «титушек»

В воскресенье около 30 млн граждан Украины, включенных в списки избирателей, смогут прийти на участки (их будет 29 784) и отдать голос за одну из 22 допущенных до выборов партий. При этом украинцев заранее предупредили о необходимости быть «внимательными и осторожными». Служба безопасности Украины распространила заявление, в котором предупредила об угрозе «попыток дестабилизации общественного порядка и разведывательно-подрывной деятельности со стороны враждебных спецслужб». А советник главы МВД Зорян Шкиряк предупредил, что нарушения и провокации могут быть в 85 округах из 199. К политикам, которые, по данным господина Шкиряка, намерены «привлечь к решению тех или иных своих дел во время выборов так называемых титушек», он обратился со словами: «Реакция подразделений Национальной полиции будет жесткой и адекватной».

На самих участках за ходом избирательного процесса будут следить 1719 наблюдателей от 12 иностранных государств и 21 международной организации. Россиян среди них нет — ЦИК Украины ранее отказался зарегистрировать 17 граждан РФ, которые должны были войти в делегацию Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Сами политики также будут настороже. Вчера глава избирательного штаба пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что соратники Владимира Зеленского проведут параллельный подсчет голосов и запустят горячую линию, куда избиратели смогут сообщать о нарушениях, чтобы не дать «старым политикам украсть голоса».

«Слуга народа» — предполагаемый триумфатор выборов. Социологическая группа «Рейтинг», обработав данные опроса 2,5 тыс. украинцев из разных регионов страны, на этой неделе зафиксировала рекордно высокий уровень поддержки этой политической силы — 49,5%. Несколькими днями ранее Киевский международный институт социологии и вовсе насчитал у партии рейтинг 52,3%.

Ближайший преследователь «Слуги народа» — «Оппозиционная платформа — За жизнь». За нее готовы проголосовать 10,5% украинцев. Эта партия, напомним, считается на Украине наиболее пророссийской. В частности, лидер политической силы Юрий Бойко весной критиковал Владимира Зеленского за фразу «Граница — единственное, что сегодня объединяет Украину и Россию». «Это повторение ошибок уходящего режима, который сделал разрыв украино-российских связей основой своей политической доктрины»,— написал он в Facebook. А председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук ранее соглашался со словами президента РФ Владимира Путина о том, что «два братских народа — российский и украинский — не могут жить во вражде».

Вчера по сути в поддержку «Слуги народа» и «Оппозиционной платформы — За жизнь» высказались в МИД РФ. «Итоги президентских выборов на Украине этой весной показали, что общество устало от напряжения, милитаристского угара и пустых обещаний, оно хочет ощутимых перемен к лучшему. Этот тренд отчетливо просматривается и в ходе кампании по парламентским выборам»,— заявил «РИА Новости» заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин. Он назвал неслучайным тот факт, что лидером гонки остается партия «Слуга народа», «одним из основных приоритетов которой заявлено скорейшее прекращение войны в Донбассе». Достижение этой цели, добавил господин Карасин, «ставит во главу угла и партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа — За жизнь"». По словам заместителя министра, сейчас на Украине «настает момент истины» — «пойдет ли страна по пути мира и конструктивного диалога в обществе, или же продолжит скатываться в национал-радикальную диктатуру».

Среди прочих такая характеристика, по всей видимости, относится к соратникам экс-президента Петра Порошенко, которые идут на выборы под знаменами партии «Европейская солидарность». Она претендует на третье место по итогам голосования. В Раде, согласно данным «Рейтинга», также будут представлены «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Голос» Святослава Вакарчука. Остальные политические силы, как утверждают социологи, не набирают необходимых для попадания в парламент 5% голосов.

Между тем ряд украинских экспертов призывает этим раскладам не верить. Так, политолог Вадим Карасев уверен, что составители рейтингов подтасовывают данные в интересах крупных политических игроков. В качестве примера он привел Аграрную партию Украины, сделавшую ставку на привлечение в качестве «локомотивов» популярных на Украине артистов (в частности, певцов Михаила Поплавского и Олега Винника). «"Аграриев" специально убрали из опроса, так как партия приблизилась к проходному пятипроцентному барьеру — 4,1% среди определившихся с выбором»,— написал Вадим Карасев в Facebook. С тем, что данные социологов не всегда отражают реальное положение дел, согласен и политический эксперт Борис Тизенгаузен. «У меня есть три варианта социологии от трех мажоритарщиков по одному округу. И в каждом из них лидирует именно кандидат-заказчик»,— заявил он в эфире украинского «Радио НВ».

В повторении своего триумфа президент Украины Владимир Зеленский и его соратники не сомневаются Фото: Zoya Shu, AP

Опять на выборы

Так или иначе, в том, что именно «Слуга народа» получит большинство голосов и правящая коалиция будет выстраиваться вокруг этой партии, не сомневаются ни эксперты, ни политики. Более того, президентская партия не отказывается и от поставленной цели обойтись вообще без союзов с другими партиями, что позволит самостоятельно заниматься формированием правительства и утверждением президентских инициатив без оглядки на остальных. Для этого во фракцию «Слуги народа» должно входить как минимум 226 депутатов.

Источник “Ъ”, близкий к офису президента Украины, сообщил, что руководство предвыборного штаба «Слуги народа» сейчас проявляет сдержанный оптимизм: то, что партия получит больше 50% голосов избирателей, считается одним из наиболее вероятных исходов голосования. По словам собеседника “Ъ”, внутренние социологические исследования «Слуги народа» показывают, что кандидаты от партии одержат победу в большинстве одномандатных округов во всех регионах Украины, за исключением Донецкой, Луганской, Львовской и некоторых частей Ивано-Франковской и Тернопольской областей. С учетом большого числа самовыдвиженцев, заранее заявивших о готовности поддержать команду нового президента, «Слуга народа» имеет реальный шанс получить в новом парламенте абсолютное большинство голосов.

«Партия уже даже не дает авансов ни Вакарчуку, ни Смешко (лидерам партий "Голос" и "Сила и честь" Святославу Вакарчуку и Игорю Смешко.— “Ъ”). Хотя еще несколько недель назад вполне официально заявлялось, что с партиями этих людей есть планы создать коалицию. Смешко, похоже, вообще в Раду не попадает, а вот "Голос" может стать частью коалиции, если без нее вообще никак нельзя будет обойтись. Но это скорее запасной вариант»,— сообщил источник “Ъ”.

Помощник президента Украины Сергей Шефир вчера в интервью изданию «Левый берег» заявил, что «Слуга народа» может создать коалицию и с «Батькивщиной» Юлии Тимошенко. На это, похоже, нацелена и сама экс-премьер. Вчера на пресс-конференции она предложила пакет законопроектов для будущей коалиции — «восемь инициатив на первые 100 законодательных часов». Среди них — законы, касающиеся «справедливой цены на газ», обязательного медицинского страхования, пенсионного обеспечения и выплат при рождении ребенка, принятие нового налогового кодекса. Кроме того, госпожа Тимошенко предложила принять закон об отсутствии срока давности в преступлениях касательно обогащения на войне в Донбассе.

«Слуге народа» в любом случае, даже без Юлии Тимошенко, придется заниматься этими темами. При этом новое руководство страны неизбежно столкнется и с другими проблемами. Об одной из них предупредил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который восстановил свое украинское гражданство и возглавляет нацеленную на попадание в Раду партию «Движение новых сил». Он считает, что серьезные политические вызовы появятся со стороны украинских чиновников, готовых пойти на все ради сохранения коррупционных схем. «Мне кажется, что этот парламент максимум на два года. Надо срочно организовывать досрочные местные выборы (мэров, а также депутатов областных, городских и районных советов.— “Ъ”). Потому что если оставить царьков на местах, то это вообще конец, ничего хорошего из этого не выйдет»,— заявил Михаил Саакашвили в интервью Censor.net.

В команде Владимира Зеленского не исключают возможности проведения третьего за год голосования. Представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук в эфире телеканала ICTV заявил, что новые власти ставят перед собой задачу едва ли не полного обновления чиновничества и в Киеве, и в регионах. «Владимир Зеленский шел с четким пониманием того, что нас не интересует вопрос смены лиц в системе власти, которая действует сейчас. Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокислыми огурцами, он станет кислым огурцом»,— образно объяснил господин Стефанчук необходимость проведения досрочных местных выборов.

По информации “Ъ”, решение об их назначении будет приниматься офисом президента после подведения итогов парламентских выборов. Пока в правящей команде не могут определиться с тем, существует ли реальная необходимость переноса назначенного на октябрь 2020 года голосования. Сам Владимир Зеленский признался, что считает проведение трех выборов за один год серьезным испытанием для избирателей, но будет готов пойти на назначение еще одного голосования, если не найдет поддержки со стороны властей городов и областей Украины.

Матвей Шиманов, Киев; Павел Тарасенко